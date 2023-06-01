車子「出來被叭、靠邊被抓」交通局長承認新豐高中路口15公分邊線畫錯了

台南市議員陳皇宇今在議會質詢時指出，新豐高中通學步道前有寬度15公分的白線(路面邊線)是不准騎乘及開車，現在又因為通學步道的建置，造成慢車「出來被叭 靠邊被抓」，這樣的交通標線規畫，有很大的瑕疵，他當場詢問市長和多位局長，連警察局長都說不知道，直到專業的交通局長王銘德看出怪怪的，表示應是畫錯會立刻改進。

陳皇宇放一段影片，歸仁區中正北路一段和大德街口新豐高中前，很多汽機車行駛在白線外的車道，但該路口畫的15公分寬是屬於路邊線，騎在外側是違法的，陳皇宇說，依「道路交通標誌標線號誌設置規則」，寬度10公分以內，汽機車都可以行駛，15公分都不能騎乘，但只有交通局長知道，大家都不知道，被罰錢了要算誰的？4月11日會勘就發現，為何到現在都沒有更改？

陳皇宇提到，通學步道的優化，讓學校周邊不只人行空間變大，行走起來也更舒適安全，卻也因為外擴步道，讓原本的行車騎乘空間限縮，可能造成交通意外。新豐高中建置通學步道，其周遭的行車空間因為限縮，加上路邊線造成「出來被叭 靠邊被抓」，行車安全性堪憂。