台南豐華變電所突降壓 南科部分廠商民宅跳電6分鐘
台南市新市區豐華D/S變電所，下午兩點59分傳出設備故障無預警電力降壓，影響下游用戶28159戶。雖然停電到下午3點05分只有近6分鐘，但影響到部分南科園區廠商用電。南科管理局表示，事發後查訪園區相關廠商，到下午6點都沒有業者回報因而傳出災情。
科管局表示，經洽台電公司瞭解，是台電在新市的豐華D/S變電所161kV GIS隔離開關故障，發生電力壓降，造成臺南園區及高雄園區部分廠商電壓驟降，不過兩園區廠商設有不斷電系統，正常供電後查訪生產正常未受影響。
南科園區周遭許多社區甚至警察局等公家單位，也出現瞬間跳電，有員警表示，儲存到一半的資料消失、電腦暫時當機，但沒有嚴重影響公務。
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