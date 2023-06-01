台南國中小科展頒獎 17首選作品進軍全國賽

台南市政府今天在金城國中舉行國民中小學科學展覽會頒獎典禮，17件獲各科組第1名的作品將進軍全國科展，台南市長黃偉哲以輝達創辦人黃仁勳為例，勉勵學子們再創佳績。

黃偉哲在頒獎典禮致詞表示，人工智慧（AI）晶片設計大廠輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳是台南出身，從小就對科學很有興趣，期待參展學生未來在科學領域上都能發光發熱，讓大家看到台南在科學教育的實力，也希望大家今天以黃仁勳為榮，未來讓台南市以大家為榮。

黃偉哲說，明年台南市將承辦全國科展，勉勵所有學子繼續努力，明年把大獎留在台南。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，今年台南市科展恢復以往實體展出方式，科展作品的創作者也到現場說明並進行詢答，經現場觀察，發現學生們表達時條理分明，節奏也掌握良好，非常用心，值得給予肯定鼓勵。

他說，今年台南市共有226件作品參展，包括國小組125件、國中組101件，分為數學、物理、化學、生物、地球科學、生活與應用科學（一）、生活與應用科學（二）等科別，而各科組共17件第1名作品，也將代表台南市參加全國科展。