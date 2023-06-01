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雲縣警局、縣府合作拍反詐微電影 10家電影院將作為映前片

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣警局邀請導演張佳偉拍攝的防詐微電影，今天在北港秀泰影城由縣長張麗善主持首映會，未來將在全國各縣市10家戲院同步作為映前片，共同宣導防詐。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局邀請導演張佳偉拍攝的防詐微電影，今天在北港秀泰影城由縣長張麗善主持首映會，未來將在全國各縣市10家戲院同步作為映前片，共同宣導防詐。記者蔡維斌／攝影

雲林縣警察局「打詐雲林隊」和雲林縣府合作拍攝的《我們與詐欺犯的距離》微電影，今天在北港秀泰電影院舉行首映會，縣長張麗善、縣警局長林故廷、導演張佳偉及全體演員共同代言，出身雲林的導演說，開拍前做足了功課，從大批案例中選出重中之重的素材，拍成12分鐘影片，未來將在台北、宜蘭等國內10家電影院作為映前片。

「雲林不到半年擋下超過2500萬元的詐騙金額」，縣警局長林故廷在今天北港秀泰電影院的首映會，對所有與會村里長和民眾，以實際案例，語重心長說明「防詐如防疫」，若想不讓自己受騙傾家盪產，光靠警察絕對不夠，而是要靠自身的「防詐免疫力」，方能抵抗日新月異，千變萬化的「詐騙病毒」。

林故廷坦言，轉帳的快速，網路手法的翻新，以及詐騙企業化的經營，投資培訓無數「騙子」，在網路亂槍打鳥，每月每周只要1、2件成功就夠本甚至賺到了，警察追辦趕不上轉帳速度，所以唯有靠自己不要被騙，才是防詐良方。

導演張佳偉也心有同感地說，拍片前拜讀警方提供諸多案例，統整後選取3項作為拍攝素材，其中也把感情詐騙納入，主要從許多實例看到人財兩失的悲痛，錢沒了，感情也被騙，帶著撕裂的心過日子更痛苦，感謝雲林在地多位年輕人協助，讓這部詐騙精華影片殺青，供作警戒。

他更透露拍片心得，強調其實防詐最簡單有效的方法，就是「只要接到錢或匯款的電話馬上掛掉」。原服務於金融界的北港鎮長蕭美文也以個人遇過的實案，提醒大家要隨時保持警覺心。

雲林縣長張麗善也感謝大家攜手合作完成這部12分鐘的影片，未來首映會後，將在彰化台灣戲院、彰化員林戲院、斗六中華影城、虎尾白宮影城、嘉義嘉年華影城、羅東日新戲院、宜蘭友愛影城、台北新民生戲院、桃園統領in89影城及新竹新復珍戲院等各大電影院，作為映前片共同宣導防詐。

雲林縣警局邀請導演張佳偉拍攝的防詐微電影，今天在北港秀泰影城由縣長張麗善主持首映會，未來將在全國各縣市10家戲院同步作為映前片，共同宣導防詐。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局邀請導演張佳偉拍攝的防詐微電影，今天在北港秀泰影城由縣長張麗善主持首映會，未來將在全國各縣市10家戲院同步作為映前片，共同宣導防詐。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局邀請導演張佳偉拍攝的防詐微電影，今天在北港秀泰影城由縣長張麗善主持首映會，未來將在全國各縣市10家戲院同步作為映前片，共同宣導防詐。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局邀請導演張佳偉拍攝的防詐微電影，今天在北港秀泰影城由縣長張麗善主持首映會，未來將在全國各縣市10家戲院同步作為映前片，共同宣導防詐。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局邀請導演張佳偉拍攝的防詐微電影，今天在北港秀泰影城由縣長張麗善主持首映會，未來將在全國各縣市10家戲院同步作為映前片，共同宣導防詐。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局邀請導演張佳偉拍攝的防詐微電影，今天在北港秀泰影城由縣長張麗善主持首映會，未來將在全國各縣市10家戲院同步作為映前片，共同宣導防詐。記者蔡維斌／攝影

雲林 微電影 詐騙 張麗善

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