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不怕一位難求！讚台鐵1服務讓他置身國外等級 網驚：好有人性

超值玩翻台南徵件首獎 2日遊預算僅需4409元

中央社／ 台南1日電

台南市政府推出總獎金新台幣4萬元的「我挺你超值玩翻台南」徵件活動，從66件作品中評選出第1名為「府城慢遊．低碳輕旅」，提案內容每人暢遊台南2天預算僅需4409元。

台南市政府觀光旅遊局代理局長林國華透過新聞稿表示，今年清明連假期間有網友反映1個人遊台南2天1夜花了1萬3000元，感嘆國旅花費不菲，意外引發許多網友如何玩台南的熱議，台南市長黃偉哲責成觀旅局推出此次徵件活動，約1個月時間徵得66件投稿作品。

林國華指出，投稿作品中包含古蹟藝文、美食小吃、濱海、山林、老街巷弄、最新打卡熱點等主題路線，更有多條路線是專為低碳及米其林所規劃，經過1個月激烈網路票選競爭，於5月10日票選出5組「網友票選最佳行程」。

他說，由網友票選票數前20名作品，於5月25日由觀旅局邀集旅行業者、學者、遊程開發部落客及台南在地導覽老師等評審委員，選出玩翻台南「最佳行程獎」，經與會委員針對行程特色、順暢度、經費合理性等，以及網路加權分數後，評選出第1名為「府城慢遊．低碳輕旅」，投稿者可獲旅遊基金1萬3000元。

同時獲「最佳網路人氣獎」及「最佳行程獎」第1名的府城慢遊．低碳輕旅，提案內容為行程預算4409元，範圍為中西區、北區、安南區、安平區、北門區，餐食都選擇米其林必比登推薦美食，住宿為每人999元的福憩背包客棧和平館，交通工具以雙層巴士及租借GoShare為主。

林國華表示，徵件作品充分展現台南文化、地景、物產、人文等元素，入選作品更多為一年四季都可以造訪台南的行程，讓想來台南卻不知如何規劃行程的民眾參考，觀旅局後續也會將從優規劃成媒體踩線行程或推薦旅行社包裝行程，讓優質的台南遊程被看見，得獎品單可上台南旅遊網查詢。

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