台南蚵肥滋滋！蚵農憂心颱風季影響收成 望建立常態避風措施

台南市蚵仔產期還剩1個月，受到越南蚵衝擊影響，市場需求減少，農業局漁港所統計還有3千多棚沒採收，因為此時浮游生物多，牡蠣較肥，是最美味的時候。蚵農反映，颱風季到，為了減少損失，希望能建立風浪大就可拖回港內避風的措施，漁港所表示，依法蚵棚不能拖回港區，但只要有緊急狀況，也會顧及蚵農，做妥適處理。

台南市今年牡蠣養殖期7月1日起結束，往年此時安南、安平、南區的近海浮棚養殖牡蠣大都快收成完，但今年受越南蚵影響，需求量降低，採收放緩，尚有3、4成未收成，蚵農說，也因為6成多的牡蠣都已收成，尚未採收的牡蠣可吃的浮游生物量多，最近所採收的牡蠣，明顯肥大，也是最美味的時候。

由於6月起颱風季到，西南氣流旺盛，之前曾有西南氣流旺盛，帶來大雨，因風浪大而蚵棚遭摧毀，損失慘重的經驗，這次瑪娃颱風的海上警報讓蚵農都很憂心，擔心風浪太大會損及蚵棚，幸好影響不大，才鬆了口氣。不過，因颱風會接續生成，蚵農不敢掉以輕心，要求未來養殖季若因颱風、西南氣流等影響，為避免蚵棚受創，可拖回漁港避風浪。

台南市農業局漁港及近海管理所長周瓈朝表示，依照漁港法規定，港區不能飼養牡蠣，拖蚵棚回港區避風浪於法不合，但基於蚵農的生計及權益考量，會有緊急措施，降低損害。

周瓈朝說，受越南進口蚵衝擊，台南蚵有受影響，採收速度放緩，經空照圖顯示，目前尚有3千多棚在海上，多集中在安平區，安南區與南區較少尚有700多棚未收成，由於越南蚵之前傳出諾魯病毒及含砷量超標，要求加強稽查聲音四起，4月進口量已明顯降低，由每個月2、3百噸減為1百多噸。