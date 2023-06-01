陳冠廷邀日本企業走訪嘉義民雄鳳梨田 促農產媒合

民進黨嘉義縣山區立委參選人陳冠廷，今天邀請13位在台日本企業到嘉義，於民雄旺萊山鳳梨文化園區舉辦「日出嘉義之旅」農產品交流媒合會；陳冠廷表示，未來台灣農業不僅止於生產，還有加工、觀光及文化歷史底蘊，相信跟著各農會總幹事及日本企業，一定能打造農業的新紀元。

民雄是全台第3大鳳梨產區，陳冠廷為讓日本企業友人更了解嘉義鳳梨獨特性，及創造更多媒合機會，團隊帶領13名在台日本企業，包括JR東日本台灣事業開發董事長石黑陽、誠亞國際有限公司日本市場部主任宮本正也等人實際走訪民雄產地。

陳冠廷致詞指出，近年中國對台灣的打壓日漸嚴厲，石斑魚、鳳梨與釋迦等農產品都被禁止銷往中國，感謝日本再次出手幫助台灣，成為台灣水果的主要外銷市場，今年他也協助媒合外銷近400公噸的嘉義鳳梨至日本。

民雄農會總幹事陳加茂表示，金鑽鳳梨的第一代栽培是在這裡，鳳梨是民雄重要作物，除了鮮吃還能製成很多加工品，未來農業結合觀光將無可限量。

陳冠廷提到，雖然日本沖繩有產鳳梨，但嘉義鳳梨因生長在熱帶與亞熱帶的過渡氣候，是鳳梨最喜歡的環境，再加上紅土種出來的鳳梨肉質細密香甜，有別於日本鳳梨。

董事長石黑陽一表示，去年協助嘉義鳳梨引進日本，大幅提升台灣鳳梨知名度，朋友們對台灣鳳梨更是讚譽有加。主任宮本正也說，他來台多年，尤其特喜歡金鑽及牛奶鳳梨，今天到孕育產地深受感動。