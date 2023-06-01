山區施工不易 特富野古道0至3.75K整修延期至10月開放

嘉義縣阿里山鄉與南投縣信義鄉交界的特富野古道，日前因橋梁年久失修、木構造劣化嚴重，林務局嘉義林區管理處去年8月封閉橋梁開始整修工程；嘉林管處今發文指出，原預計今年6月底完工，因廠商施工進度落後，步道0至3.75公里處仍封閉禁止通行，預計10月重新開放。

特富野古道設施改善工程，將重建整修8座橋梁，與沿途的休憩亭、路堤步道及砌石擋土牆等設施，也將新設2處跳石步道替代橋梁。

嘉義林管處表示，因山區施工不易，材料需由人工搬運，非常耗時，導致工程進度落後，步道0至3.75公里處仍封閉，預計10月開放。