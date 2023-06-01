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排黑終結25年政治生命 南市議員郭清華：沒有對不起民進黨

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市議員郭清華上午在議會質詢時表示立院通過條款後，25年政治生涯將結束，但細數過去沒有對不起民進黨和支持鄉親。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市議員郭清華上午在議會質詢時表示立院通過條款後，25年政治生涯將結束，但細數過去沒有對不起民進黨和支持鄉親。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市議員郭清華今天上午市政總質詢時表示，立院三讀通過排黑條款，因他年輕時淺想曾做錯事，這屆議員之後就不能再連任，他要向安南區鄉親說一句道謝，有大家的支持和幫忙，才能順利在台南市擔任6屆議員，一鞠躬向所有支持和疼惜他的鄉親表達謝意。 市長黃偉哲表示，郭清華25年的努力市民都看得到。

郭清華說，他剛當選議員時，外界說這個議員不是賭博、開賭場、開錢莊或搓圓仔湯的議員？但他用時間向社會證明，6屆議員的選票也可以證明，做得好壞市民和鄉親都知道，身為民進黨一份子他尊重黨中央的決定 ，也可以說沒有對不起民進黨。

他細數2012年蔡英文競選總統不順利，服務處動員3千人，2016年蔡英文競選總統遊行，台南他動員最多人，2020年蔡英文車隊遊行，服務處前是人山人海，蔡英文3次選總統在台南市遊行，他都是動員最多人，盡心盡力沒有對不起民進黨。

他也數細當議員走3次法院，都是為了民進黨，第一次是前議長賴美惠失利讓李全教當選，李全教官司確定時要補選，有人阻礙不能順利補選，當時市長賴清德說過「沒有郭清華，賴美惠不能補選當議長」；第二次是捍衛市政預算和國民黨議員蔡育輝有衝突被告；另一次是總預算被退不審，他理論時發生衝突，他當議員3次走法院都是為了民進黨，3次總統大選都是動員最多人，他沒有對不起民進黨，但排黑也尊重。

郭清華細數擔任議員就關切社會弱勢，幫忙出力，發清寒慰問金、寒冬送暖、莫拉克風災捐款，土城高中學生獎學金，0206大地震捐款，新冠肺炎爭取夜市攤販減收租金， 96年起清寒獎助學金，受惠學子3800人，最後4年議員任內1年要發200萬元，他一定會完全發放，讓1560名學生受惠，要向社會證明受到肯定支持他也會全力去做。

他說「人做錯事難免」，呼籲「讓曾做錯事的人有一個機會」，但重申尊重黨中央和賴副總統的決定。

民進黨台南市議員郭清華上午在議會質詢時表示立院通過條款後，25年政治生涯將結束，但細數過去沒有對不起民進黨和支持鄉親。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市議員郭清華上午在議會質詢時表示立院通過條款後，25年政治生涯將結束，但細數過去沒有對不起民進黨和支持鄉親。記者吳淑玲／攝影

議員 蔡英文 民進黨

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