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嘉義吳鳳公園突現大鐵皮屋與閩南式公園不協調引爭議

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣台18線旁吳鳳公園去年終於OT出去，但建築的鐵皮屋大量體與古色古香吳鳳公園不協調引議。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣台18線旁吳鳳公園去年終於OT出去，但建築的鐵皮屋大量體與古色古香吳鳳公園不協調引議。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣台18線旁吳鳳公園及吳鳳紀念園區縣府多次招商未果，日前終於OT出去，但有民眾行經見鐵皮屋大量體與旁邊古色古香吳鳳公園很不協調引爭議；縣議員羅士洋表示，大鐵皮屋與舊有公園建築風格不搭，讓人感到觀感不佳，盼相關單位協調改善。

吳鳳廟和中華民俗村曾是嘉義縣中埔鄉知名景點，有在地人許多回憶，自2012年底休園後閒置至今，荒廢多年，縣府多次招商未果；去年終於OT出去，但台18線突然出現鐵皮屋量體，與閩南式吳鳳公園建築不協調，引起地方關注。

縣議員羅士洋表示，台18線旁吳鳳公園整排建物古色古香，卻突然蓋大鐵皮屋在那，經了解是縣府地出租將做超商，整體感讓人覺得觀感不佳，盼協調建築物整體開發和諧度做改善。

經發處長江振瑋表示，此處為吳鳳公園的停車場，縣府去年終於租出去，依法做多目標使用，有照規定申請，也有要求業者與吳鳳公園做相關配合，將設充電樁供電動車輛充電等計畫。

羅士洋說，整體開發不應該長這樣，若新建築物的建築跟目前吳鳳公園能相似，才會讓行經台18線的遊客感到整體環境很美，盼縣長能去看一下。

縣長翁章梁表示，已招商出去點的建築物搭設，跟旁邊景觀的搭配性確實要注意，有關景觀跟周遭環境搭配，已請經發處與業者來協調。

嘉縣台18線旁吳鳳公園去年終於OT出去，但建築的鐵皮屋大量體與古色古香吳鳳公園不協調引議。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣台18線旁吳鳳公園去年終於OT出去，但建築的鐵皮屋大量體與古色古香吳鳳公園不協調引議。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣台18線旁吳鳳公園去年終於OT出去，但建築的鐵皮屋大量體與古色古香吳鳳公園不協調引議。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣台18線旁吳鳳公園去年終於OT出去，但建築的鐵皮屋大量體與古色古香吳鳳公園不協調引議。記者呂慧瑜／攝影

建築 嘉義 議員

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