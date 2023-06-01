嘉義肉粽女王推出LV級鮑魚帝王粽 每粒250熱銷端節訂單滿載

疫情解封首次端午節將近，嘉義市多家知名肉粽店接訂單，生意興隆，東市場知名「巧巧小肉粽」店，今年30周年，被稱為「肉粽女王」的負責人郭貴葉，創新用心製作好粽，從小吃攤轉型粽子公司，不斷創新口味，推出用高檔食材鮑魚、干貝等製作的LV級「鮑魚帝王粽」，每顆賣250元，客製化禮盒，受客人歡迎。

疫情解封，增加端節肉粽銷路，但碰上物價通膨上漲，肉粽主要食材，包括豬肉、粽葉、蛋、干貝等，統統上漲，又缺綁粽子工人，郭貴葉為減輕成本壓力，提早備貨，只微調5元，採實體及網路通路銷售，端節訂單滿載，除主力的小肉粽熱銷，各式口味粽子，賣最貴的LV級「鮑魚帝王粽」也熱銷。

郭貴葉說，現代人不只重視營養衛生養生，飲食也要精緻化，肉粽不怕貴，就怕不是高檔食材的真材實料，1993年她在東市場文昌街擺攤，賣小吃兼做小肉粽，一口一顆，沒想到小肉粽大受歡迎，供不應求，便專心研發各式各樣口味的粽子，轉型粽子專賣店的公司，除文昌街總店，還有大雅路會館，員工近10人，端節前旺季最忙碌。

郭貴葉肉粽曾奪下南部粽第一名，被稱為市場「肉粽女王」，她創新的鮑魚帝王肉粽，內有頂級干貝、飽滿鮑魚、糯米、栗子、豬肉、香菇、蛋、蝦仁、蔥酥等，每顆賣250元，是肉粽最高檔，以紅色保溫帶客製化禮盒，受客人歡迎