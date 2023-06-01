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阿里山林業村停車場啟用 改善大北門觀光商圈一位難求現象

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林業村停車場啟用 ，改善嘉義市大北門觀光商圈停車問題，場內設電動車專用車位。記者魯永明／攝影
阿里山林業村停車場啟用 ，改善嘉義市大北門觀光商圈停車問題，場內設電動車專用車位。記者魯永明／攝影

嘉義市區觀光亮點阿里山林業村計畫基地，連接文化局、北門驛、檜意森活村、阿里山小火車車庫園區、秀泰影城商業大樓，形成大北門文化觀光商圈，停車空間有限，逢假日車子亂停造成交通阻塞，車子違停被開罰單拖吊，引發民怨，阿里山林鐵文資處招標民間經營停車場，整地施工，昨天啟用營運，改善停車位一位難求現象。

為緩解阿里山林業村周邊停車需求，阿里山林鐵暨文資處去年12月將玉山一、二村0.82公頃土地，標租委外經營收費停車場，規畫235格停車位（含5格大型停車格、5格婦幼停車格、3格綠能車輛專用格，、5格身心障礙停車格)。

依據阿里山林業村停車場委託經營管理契約，廠商興建完成，依嘉市府核發停車場證次日起，起算營運期4年9個月（57個月），廠商5月26日完成停車場登記證申請，開始營運。停車場進出場採車牌自動辨識系統，設自動繳費機。

得標承租阿里山林業村停車場的賴姓業者說，收費標準按市府規定費率，平日轎車半小時收費10元，當日最高120元，假日15元，當日最高180元。開車市民及遊客說，到秀泰影城逛街看電影停車，不必再擔心找不到車位，收費合理。

地方人士說，阿里山林業村計畫是嘉市林業文化觀光廊道重要一環，占地13.52公頃，歷經2年多招商屢次流標，阿里山林鐵文資處將基地分割2大塊規畫，因停車需求大增，釋出部分土地作停車場，改善大北門觀光商圈一位難求。

阿里山林業村停車場啟用 ，改善嘉義市大北門觀光商圈停車問題。記者魯永明／攝影
阿里山林業村停車場啟用 ，改善嘉義市大北門觀光商圈停車問題。記者魯永明／攝影
阿里山林業村停車場啟用 ，改善嘉義市大北門觀光商圈停車問題。記者魯永明／攝影
阿里山林業村停車場啟用 ，改善嘉義市大北門觀光商圈停車問題。記者魯永明／攝影

阿里山 停車場 北門

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