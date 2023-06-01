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各縣市車禍死亡人數 雲林增25人最多

聯合報／ 記者陳苡葳陳雅玲周彥妤／連線報導
雲林縣長張麗善昨天出席道安會議。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善昨天出席道安會議。記者陳苡葳／攝影

交通部昨公布第1季道安數據，各縣市交通事故死亡人數以雲林增加25人最多，高齡及機車死亡人數也較去年同期增加最多。由於今年至4月縣長張麗善均未主持道安會報，交通部長王國材喊話張「要在道安工作多努力」；張麗善昨主持道安會報，強調因公無法主持不代表不重視道安，隨時都在滾動檢討道安作為。

雲林縣府5月15日道安專案會議及昨天道安會報都由張麗善主持，張說，雖然因公務無法出席1到4月的道安會報，但不代表不重視道安，都請副縣長謝淑亞代為出席，隨時彙報會議結果，每周主管會議、高峰會議都追蹤改善狀況、滾動檢討，要求相關單位積極改善作為。

今年第1季道安數據，交通事故高達10萬2744件，造成812人死亡、13萬7702人受傷，均較去年同期增約1成。若以各縣市來看，以雲林縣死亡增加25人最多，且高齡及機車死亡人數持續惡化。

道安會統計，今年首季行人事故有5050件，較去年同期增加111件、成長2.2％，死亡人數103人，多了2人，其中行人路口死亡占53％。

交通部指出，行人死亡以高齡者69人為最大宗，占68％。至於行人死亡增加最多縣市，北市增6人、台南5人、基隆則為4人。

若以30日死亡人數來看，以雲林縣增加最多，造成52人死亡，較去年同期增加25人，其次為台北40人（+11人）、新北77人（＋11人）、宜蘭26人(＋11人)；每10萬人死亡人數以嘉義最多，超過8人。

王國材說，已建議地方政府立即調整紅綠燈的行人時相，另將清晨4時至6時的閃光號誌改為紅綠燈，讓路權更明確。

張麗善表示，除檢討死亡事故研擬改善方針，將追加1208萬多元的預算，在重要路口設置科技執法、購置爆閃燈及更新酒測器等，也要加強取締未戴安全帽酒駕等。

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