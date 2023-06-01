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嘉義市電動機車充電 議員：公私站點比率失衡

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
建置在嘉市公有場域的中央廣場換電站。圖／嘉市環保局提供
建置在嘉市公有場域的中央廣場換電站。圖／嘉市環保局提供

嘉義市政府積極推動淨零排碳，除電動巴士、微笑單車上路，受民眾歡迎肯定，還將里長的公務機車全面換電動機車，但議員指出，電動運具充換電設施，公私站點比率失衡，公部門場域設置充換電站須更友善，增加民眾換購電動機車。環保局表示已積極盤點適合設站地點。

議員黃思婷在臨時會提案充實公部門充換電設施，獲連署大會通過，黃思婷說，嘉市幅員僅60平方公里，但每平方公里機車密度卻是全國第二，僅次於台北市。

根據公路總局資料，統計到今年2月，嘉市登記機車數為17萬9657輛，相當於每平方公里需容納2994輛機車，以目前最多品牌電動機車使用的換電站為例，目前整個嘉市有23站換電站。

但建置在市府場地的只有文化局站、嘉義市中央廣場站2站，公部門比率僅8％，其他都蓋在大賣場、加油站、藥局等民間通路，等於只能期待業者自尋場地。

黃思婷說，嘉市充換電站少，導致民眾換購電動機車意願降低，請市府協助盤點公部門用地，提供廠商標租設點，提高便利性，達落實綠能城市。

嘉市環保局說，目前正積極盤點市區適合設置充換電站的地點，包括公私有土地，覓妥後辦理標租案，希望短期間內增加。

電動機車 嘉義 議員 加油站

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