防青少年藥物濫用 蔡清祥：須雙管齊下

青少年藥物濫用問題嚴重，中正大學防制藥物濫用教育中心昨起兩天舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」；法務部長蔡清祥出席表示，提升教育過程也要重視少年濫用藥物問題，教育及預防需雙管齊下，才能有效的落實毒品防制。

蔡清祥表示，法務部將許多少輔院改制為中學，提升少年教育，並重視其濫用藥物問題，因青少年若濫用藥物，成年後可能施用毒品，教育及預防需雙管齊下，才能有效的落實毒品防制。

高雄市政府教育局開來一輛反毒教育行動車停在研討會入口，車上搭載高解析液晶電視，以反毒體感互動遊戲融入反毒知識，也展示擬真愷他命、大麻及安非他命毒品樣盒供學生識毒味及反毒繪本資訊等，借移動式宣導，將反毒、行動、科技相結合。

九華山地藏庵董事長黃俊森在研討會指出，毒癮更生人，在變更生人之前，浪費的社會資源破千萬以上，以收容的更生人可住2年情況來算，每個人在生活、教育等費用，肯定破150萬以上，但僅是可能把這個人帶回來，100人可能僅救回不到3人回歸正途，所以毒癮更生工作其實做得很無力感。

中正犯防系特聘教授楊士隆表示，近年針對青少年犯罪有更多力量湧入，研究青少年毒品再犯時發現，是從小生活經驗的不堪，導致在青少年階段出現問題，加上成年時期又沒有好好調整，很可能變成生涯犯罪。

「有些人說吸毒是不歸路，我們還是希望他有回頭的一天」，楊士隆認為，反毒是不歸路，只能不斷的往前走，讓很多新的知識、技術、方案處理方式更精進，將社政、教育、法務及警政結合在一起，相信可把青少年藥物濫用防治到最佳境意。

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