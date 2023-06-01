李科永圖書館加碼到1億 邀伊東豊雄設計

財團法人李科永文教基金會捐贈興建台南市李科永圖書館，由原7000萬元加碼到1億元，邀請日本知名建築師伊東豊雄跨海規畫設計，李科永基金會董事李振宇、伊東豊雄與台南市長黃偉哲昨共同簽立合作意向書，黃偉哲表示，明年台南400，期待圖書館能夠動工，為台南再增加一座劃時代的國際級公共建築。

李科永基金會捐贈台南市全台第10座圖書館，董事李振宇表示，基金會從人口、用地和周邊環境等納合考量後，將坐落在台南市安南區草湖寮，結合公園地景進行細部設計，落成後可望成為台南新地標，延續李科永推動教育及閱讀的精神。

伊東豊雄表示，過去曾參與在台北、台中以及高雄的建築設計，這次能夠接到台南的圖書館設計案，讓他非常開心，看過基地周邊環境後，更加期待這次的設計案。他期待可以打造出讓兒童能夠親近、認識建築之美的空間，也希望設計出滿足台南市民期待的圖書館。

黃偉哲表示，希望有機會能夠帶伊東豊雄參觀八田與一建設的烏山頭水庫、嘉南大圳，以及前往山上花園水道博物館參觀濱野彌四郎設計建造的自來水系統，這些都是日本朋友，在台南留下的跨時代的公共建築。6月1日是伊東豊雄82歲生日，黃偉哲準備台南特色甜食「椪餅」等，為他提前慶生。

台南市李科永紀念圖書館土地由市府提供，造價約2億元，其餘由市府編列預算，期待新圖書館具有國際級的水準。