南韓直播主「企鵝妹」訪頑皮世界 網見這一幕笑翻：企鵝遇到企鵝

在全台徒步環島引起話題的韓國直播主企鵝妹，今天來到台南學甲頑皮世界動物園，當看到停車場一整排的企鵝迎賓公仔，讓企鵝妹忍不住驚呼，網友笑稱真的是「企鵝遇到企鵝」。

企鵝妹昨晚抵達台南市時，就預告今天行程，一早從新營出發，約下午3點抵達頑皮世界，園方派出公關及動物主管帶領導覽，介紹黑腳企鵝、藪貓、耳廓狐、伊蘭羚羊、長臂猿、梅花鹿等各種動物的生態與習性，還安排企鵝妹近距離與羊駝、迷你馬、迷你驢、山羊等動物互動，企鵝妹用牧草餵食時，還會注意較嬌小的幼仔沒吃到，會細心看顧。

韓國直播主企鵝妹來到台南學甲頑皮世界動物園，當看到停車場一整排的企鵝迎賓公仔，讓企鵝妹忍不住驚呼，網友笑稱真的是「企鵝遇到企鵝」。圖／擷自企鵝妹twitch

得知水豚被撫摸舒服時會「炸毛」，非常好奇詢問要撫摸哪個位置，然後開心地一直嘗試。而個性害羞的長頸鹿，在企鵝妹輕聲呼喚下，竟然願意走近吃草，讓保育員都覺得不可思議。

而最令人驚訝的，是企鵝妹看到保育員餵食狐獴，先是好奇看了飼料盆中蠕動的麵包蟲，接著就大膽伸手抓起，讓看直播的上萬網友笑回，「這個女人太狠了！」