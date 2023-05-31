南市移除綠鬣蜥 今年較去年同期捕捉數量多3倍

台南市政府農業局加強移除綠鬣蜥，今年迄今已捕捉綠鬣蜥3631隻，遠較去年同期1152隻多出3倍，農業局說，綠鬣蜥繁殖能力驚人，除持續捕捉，更結合果農更精準掌握其特性，以利後續移除效率，籲請民眾一起協助。

南市府農業局長李建裕說，屬外來種的綠鬣蜥嚴重破壞生態，農業局去年已委託專業廠商及義消移除綠鬣蜥共6061隻，為2015至2021年捕捉數量3倍，今年統計至今已3631隻，遠較去年1152隻多出3倍餘。

其中，公母比例為3:5，且民眾通報案件幾乎為母蜥居多，每年10月至隔年4月為綠鬣蜥繁殖季節，母蜥一年可產30至70顆蛋，綠鬣蜥移除仍不得鬆懈。