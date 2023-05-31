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南市移除綠鬣蜥 今年較去年同期捕捉數量多3倍

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市移除綠鬣蜥 ，今年已捕捉數量較去年多出3倍之多。圖 ／台南市政府農業局提供
南市移除綠鬣蜥 ，今年已捕捉數量較去年多出3倍之多。圖 ／台南市政府農業局提供

台南市政府農業局加強移除綠鬣蜥，今年迄今已捕捉綠鬣蜥3631隻，遠較去年同期1152隻多出3倍，農業局說，綠鬣蜥繁殖能力驚人，除持續捕捉，更結合果農更精準掌握其特性，以利後續移除效率，籲請民眾一起協助。

南市府農業局長李建裕說，屬外來種的綠鬣蜥嚴重破壞生態，農業局去年已委託專業廠商及義消移除綠鬣蜥共6061隻，為2015至2021年捕捉數量3倍，今年統計至今已3631隻，遠較去年1152隻多出3倍餘。

其中，公母比例為3:5，且民眾通報案件幾乎為母蜥居多，每年10月至隔年4月為綠鬣蜥繁殖季節，母蜥一年可產30至70顆蛋，綠鬣蜥移除仍不得鬆懈。

農業局森林及自然保育科指出，針對綠鬣蜥遏止採雙管齊下策略，除持續加強捕捉，也加強與年間合作；例如與果農合做，針對發現綠鬣蜥時間、溫度等資料進一步掌握、建檔，以利後續更易掌握族群出沒，這也是當前著力方向。民眾如有發現有害入侵物種，可通報各區公所或洽農業局通報專線0800241314派員移除。

南市移除綠鬣蜥，今年已捕捉較去年多出3倍，圖為罕見的綠鬣蜥蛋。圖 ／台南市政府農業局提供
南市移除綠鬣蜥，今年已捕捉較去年多出3倍，圖為罕見的綠鬣蜥蛋。圖 ／台南市政府農業局提供
南市移除綠鬣蜥，今年已捕捉數量較去年多出3倍之多。圖 ／台南市政府農業局提供
南市移除綠鬣蜥，今年已捕捉數量較去年多出3倍之多。圖 ／台南市政府農業局提供

綠鬣蜥

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