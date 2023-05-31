快訊

「瑪娃」直衝日本沖繩！知事籲居民與觀光客：非必要勿外出

陸駭客網路進攻關島：打美侵台的混合戰試驗？

老台北人不捨！51年「遠百寶慶」今夏最後營業 8月拆建

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選前總統頻下鄉…警察特勤量暴增 嘉縣議員籲補足警力

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉有機場、交流道等交通樞紐，每逢總統下鄉都會動員警力支援特勤業務。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉有機場、交流道等交通樞紐，每逢總統下鄉都會動員警力支援特勤業務。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣水上鄉匯集機場、交流道等重要交通樞紐，縣議員詹琬蓁今質詢說，每逢總統下鄉等特勤業務，都會增加勤務量，水上分局去年1月至今年4月特勤共45件，是全縣最高，但水上分局缺額11人卻是全縣最高；警察局長林宏儒說，今年全縣可新增66人，會爭取派補到繁忙分局。

詹琬蓁說，去年1月至今年4月特勤數，水上分局45件、民雄分局16件、朴子分局14件、中埔分局5件、布袋分局3件、竹崎分局2件；水上有重要交通樞紐，特勤數是全縣最多，尤其集中在去年選前9至11月，再來就要總統大選了，相信警察一定更辛苦。

詹琬蓁也說，曾有基層員警向她反映，安排連休2天要出門，卻在前一晚臨時知道有特勤，只能銷假上班。水上分局特勤數最多，員額缺11人，是全縣缺最多人的，希望補充不足員額，減輕警員工作負擔。

縣長翁章梁說，警察局長林宏儒找他談過，已同意增加員額。林宏儒說，嘉義縣警員數缺36人，縣長核准再增加30人，所以預算員額可新增66人，在警專學校畢業、特勤訓練後，就能夠派補，因各縣市都在爭取人力，會爭取派補，分配給最繁忙的民雄、水上及朴子分局。

嘉義縣水上鄉有機場、交流道等交通樞紐，去年1月至今年4月特勤量45件是全縣最多，議員詹琬蓁籲補足警力。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉有機場、交流道等交通樞紐，去年1月至今年4月特勤量45件是全縣最多，議員詹琬蓁籲補足警力。記者黃于凡／翻攝

警察 嘉義 朴子

延伸閱讀

露營區合法化難？ 議員盼解套嚴格執法 嘉縣組輔導團

嘉義縣水上車站大平台設計圖曝光 議員諷：像F1賽車道

嘉縣朴子棒球場整建啟用 新設場外投捕打擊牛棚

台灣淪詐騙肥羊 議員指警方破獲定義與民眾認知有落差

相關新聞

選前總統頻下鄉…警察特勤量暴增 嘉縣議員籲補足警力

嘉義縣水上鄉匯集機場、交流道等重要交通樞紐，縣議員詹琬蓁今質詢說，每逢總統下鄉等特勤業務，都會增加勤務量，水上分局去年1...

香客變遊客、活動全年不間斷 雲林觀光人次再度刷新紀錄

雲林縣觀光人次繼2020年首破千萬紀錄後，今年度1至4月底觀光人次已達1087萬人次，再次衝破千萬關卡，觀光人數大幅成長...

露營區合法化難？ 議員盼解套嚴格執法 嘉縣組輔導團

行政院去年7月公告露營場納管法制化，受理業者申辦，嘉縣列管的露營場截至5月底有81家；日前嘉縣議員武清山質詢指，合法總面...

颱風季至清除枯木 關子嶺大凍山步道暫停開放

颱風季節至，且日前傳出砸傷女童憾事，為維護民眾安全，為清除危險枯木，台南白河關子嶺大凍山步道6月1日至3日將暫停開放。

爭取「台南囝仔」黃仁勳回鄉投資 議員：比照台積電設AI研發中心

輝達NVIDIA執行長黃仁勳回台掀起一股AI熱潮，他在台南出生是台南囝仔，台南市長黃偉哲日前受訪表示，以台南人為榮，也歡...

嘉義縣水上車站大平台設計圖曝光 議員諷：像F1賽車道

嘉義縣政府2019年提出水上車站大平台計畫，隔年獲交通部同意補助辦理，今年已研提開發方案。議員詹琬蓁今在議會展示水上大平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦