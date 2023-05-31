選前總統頻下鄉…警察特勤量暴增 嘉縣議員籲補足警力

嘉義縣水上鄉匯集機場、交流道等重要交通樞紐，縣議員詹琬蓁今質詢說，每逢總統下鄉等特勤業務，都會增加勤務量，水上分局去年1月至今年4月特勤共45件，是全縣最高，但水上分局缺額11人卻是全縣最高；警察局長林宏儒說，今年全縣可新增66人，會爭取派補到繁忙分局。

詹琬蓁說，去年1月至今年4月特勤數，水上分局45件、民雄分局16件、朴子分局14件、中埔分局5件、布袋分局3件、竹崎分局2件；水上有重要交通樞紐，特勤數是全縣最多，尤其集中在去年選前9至11月，再來就要總統大選了，相信警察一定更辛苦。

詹琬蓁也說，曾有基層員警向她反映，安排連休2天要出門，卻在前一晚臨時知道有特勤，只能銷假上班。水上分局特勤數最多，員額缺11人，是全縣缺最多人的，希望補充不足員額，減輕警員工作負擔。