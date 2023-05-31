台南大凍山步道伐除枯木 6/1起封閉3天

台南市2名女童28日到白河區大凍山登山時遭掉落枯木擊中頭部送醫，林務局嘉義林管處將進行預防性枯立木伐除及修枝作業，大凍山步道6月1日至3日暫停開放。

行政院農業委員會嘉義林區管理處今天發布新聞稿指出，關子嶺大凍山海拔1241公尺，是台灣山岳界的「小百岳」之一，陡峭山勢讓大凍山成為造訪百岳前的最佳訓練基地，也因位於台南市郊，成為人氣指數極高的登山步道。

嘉義林管處指出，因颱風季節已至，預計6月1日至3日進行預防性枯立木伐除及修枝作業，施作期間步道將暫停開放，並呼籲民眾，下雨或颱風過後，山區土石鬆軟，枯木含水後較重易有傾倒或掉落危險，上山務必提高警覺，避免意外發生。

嘉義林管處指出，民眾若發現枯立木或步道損壞情形，可於步道口導覽牌掃描QRCode連結加入步道維護網Line通報，或打電話聯絡嘉義林管處，讓機關即時獲知解決問題。