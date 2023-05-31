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露營區合法化難？ 議員盼解套嚴格執法 嘉縣組輔導團

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣文觀局已設露營區合法專業輔導團隊，7月起將陸續協助盤點縣內84家業者，輔導申請合法化。圖／聯合報系資料照
嘉縣文觀局已設露營區合法專業輔導團隊，7月起將陸續協助盤點縣內84家業者，輔導申請合法化。圖／聯合報系資料照

行政院去年7月公告露營場納管法制化，受理業者申辦，嘉縣列管的露營場截至5月底有81家；日前嘉縣議員武清山質詢指，合法總面積不得超過660平方公尺，根本沒有人敢去申請，盼文觀局解套；文觀局表示，設專業輔導團隊陸續輔導業者申請合法化。

縣議員武清山表示，露營法規定總面積只能設660平方公尺，不到一分地，裡面要包含衛浴設施及管理室，扣除後，只能容得下4、5個雙人小帳，大帳棚也僅能放2帳。

武清山說，許多營主參加完縣府說明會，看到法規後，根本沒有人敢去申請，也紛紛陳情除營區面積外，農保想在自己1公頃土地上經營露營區，但設置後就會失去勞保資格的問題。

文觀局長徐佩鈴表示，已設專業輔導團隊，執行協助業者申請營區合法化，例如營地或設施超出許可面積等問題，可採分割或其他方法解套，將依個案條件逐一協助解決，業者認為因法規嚴格導致窒礙難行部分，已透過說明會方式蒐集意見，並向中央反應。

徐佩鈴說，很多農民關心申請露營場登記後是否影響其農保部分，中央已統一解釋，如農保被保險人申請設立露營場而為商業負責人，不得繼續參加農保；倘僅提供部分土地作露營場，未具農業以外職業且實際從事農業生產工作者，仍符合得繼續參加農保。

梅山太平賴姓露營區業者表示，上周已接到文觀局通知7、8月將派員協助填寫申請合法資料，也籲業者派員協助填資料是不需付費的，若有恐是詐騙。

賴姓業者說，經評估她的營區條件路夠寬、有建地能合法化機率高，她也說，露營區合法化對觀光業是好的，遇到不守營規消費者，才不會動不動就被檢舉。

嘉縣列管的露營場截至今年5月30日有81家，有79家初判位於非都市土地（約占95％），2家則位於都市土地。文觀局指出，詳細資料已委託廠商協助盤點其地號、設施及面積等，以判斷輔導合法之可能性。

露營區 團隊 議員

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