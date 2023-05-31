台東立委選舉 劉櫂豪：參選是可能選項 要彰顯正面力量

台東區域立委選舉，民進黨日前提名初選勝出的賴坤成，但現任立委劉櫂豪今表示「參選依然是可能選項」；另國民黨台東縣黨部，昨向中央提報徵召大武鄉長黃建賓，前建設處長許瑞貴也表態參選到底，地方直言「年底台東立委選舉很熱鬧！」

劉櫂豪表示，自詡為正面的力量，一直積極為台東服務，持續往前行，並努力呈現更多正面價值，這段時間接到許多支持者鼓勵，鼓勵他持續為台東人爭取福址，因此「參選是可能選項」。

下屆台東區域立委選舉，國民黨最早表態的是許瑞貴，黨部原本屬意前台東市長、縣議員張國洲，但張後因健康等因素為同意參選，縣黨部最後決定讓年輕人試試看，徵召44歲的大武鄉長黃建賓。

民進黨賴坤成日前在黨內初選，民調勝出後獲黨提名，但劉櫂豪的支持者埋怨，「初選沒有做對比民調，可能被藍營支持者操縱」；劉初選後也未停止服務腳步，甚至跑得更勤，地方支持者也不斷勸進。

劉櫂豪今日表態「參選是可能選項」後，地方直言「台東四角督可能性越來越大」，台東人選項越來越多，年底台東立委選舉真的很熱鬧。 劉櫂豪初選後從未停止服務腳步，甚至跑得更勤，地方支持者也不斷勸進，他今天表示「參選是可能選項」。記者卜敏正／翻攝

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