颱風季至清除枯木 關子嶺大凍山步道暫停開放

颱風季節至，且日前傳出砸傷女童憾事，為維護民眾安全，為清除危險枯木，台南白河關子嶺大凍山步道6月1日至3日將暫停開放。

林務局嘉義林區管理處表示，關子嶺大凍山海拔1241公尺，是台灣山岳界「小百岳」之一，陡峭的山勢，讓大凍山成為造訪百岳前的最佳訓練基地，也因位於南市郊成為人氣指數極高的登山步道，不過周日28日傳出2名女童遭枯木砸傷，引起各界關切。

嘉義林區管理處說，因颱風季節至，轄管步道需作預防性枯立木伐除及修枝作業，預計6月1日至3日施作關子嶺大凍山步道，為維護民眾安全，施作期間該步道將暫停開放。