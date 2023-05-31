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颱風季至清除枯木 關子嶺大凍山步道暫停開放

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
進入颱風季，關子嶺大凍山步道將清除枯木暫停開放。
進入颱風季，關子嶺大凍山步道將清除枯木暫停開放。

颱風季節至，且日前傳出砸傷女童憾事，為維護民眾安全，為清除危險枯木，台南白河關子嶺大凍山步道6月1日至3日將暫停開放。

林務局嘉義林區管理處表示，關子嶺大凍山海拔1241公尺，是台灣山岳界「小百岳」之一，陡峭的山勢，讓大凍山成為造訪百岳前的最佳訓練基地，也因位於南市郊成為人氣指數極高的登山步道，不過周日28日傳出2名女童遭枯木砸傷，引起各界關切。

嘉義林區管理處說，因颱風季節至，轄管步道需作預防性枯立木伐除及修枝作業，預計6月1日至3日施作關子嶺大凍山步道，為維護民眾安全，施作期間該步道將暫停開放。

嘉義林管處呼籲山友，下雨或颱風過後，山區土石鬆軟，枯木含水後較重易有傾倒或掉落危險，上山務必提高警覺，避免意外發生，如有發現枯立木或步道損壞情形，可於步道口導覽牌掃描QR-Code連結加入步道維護網Line通報，或電洽嘉義林管處（05）2787006。

進入颱風季，關子嶺大凍山步道將清除枯木暫停開放。
進入颱風季，關子嶺大凍山步道將清除枯木暫停開放。

嘉義 關子嶺 颱風

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