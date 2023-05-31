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嘉義縣水上車站大平台設計圖曝光 議員諷：像F1賽車道

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上車站大平台的道路設計，遭議員質疑像賽車場。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上車站大平台的道路設計，遭議員質疑像賽車場。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣政府2019年提出水上車站大平台計畫，隔年獲交通部同意補助辦理，今年已研提開發方案。議員詹琬蓁今在議會展示水上大平台設計圖，質疑像座賽車場，「難道要叫水上鄉親去賽車？」縣長翁章梁說，陸橋道路設計符合法規，會盡速開公聽會。

詹琬蓁說，縣府提出的水上車站大平台設計圖中，陸橋路形設計彎度很大，道路宛如賽車場，民眾要如何開車、騎車？難道要做水上鄉親去賽車嗎？縣府應盡速到水上開說明會，讓民眾了解目前規畫。

翁章梁說，道路設計符合法規規定，集思廣益調整數次，有關路形等問題，將持續評估可行性，所有設計都符合交通規範，應該很快會跟地方召開公聽會，彙整鄉親意見。

目前水上車站大平台開發有2方案，高密度方案需70億元，開發面積2.9公頃，將開發地上9層、地下3層量體，由縣府辦理都市更新；低密度方案需60億元，開發面積2.7公頃，將開發地上5層、地下2層量體，由中央興建營運。

詹琬蓁質疑，水上車站大平台6、70億元經費要從何而來，開發大樓要由誰經營，並提出水上段鐵路高架化所需經費約103億元，不只能解決水上農會前平交道問題，而是能解決6個平交道及一個正義路地下道問題。

翁章梁答詢說，鐵路高架化當然很好，張花冠擔任縣長時，就曾找規畫公司、專家學者做規畫，當時所有人都希望高架化，但一直無法說服審查委員，因高架化程序不同，若重啟設計規畫恐再要等很久。

詹琬蓁說，若侯友宜當選總統，她會動用所有人力，去說服中央讓水上鐵路高架化，並詢問翁章梁是否有辦法做到。翁章梁則說「這是妳的期待，要怎麼保證。」

翁章梁 鐵路高架化

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