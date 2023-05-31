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嘉市首件飯店危老重建 「聖荷西」打掉建社服機構

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「聖荷西商務大飯店」是目前嘉義市唯一且成功的飯店危老重建案例，近來怪手進駐打掉主體建物。記者李宗祐／攝影
「聖荷西商務大飯店」是目前嘉義市唯一且成功的飯店危老重建案例，近來怪手進駐打掉主體建物。記者李宗祐／攝影

嘉義市去年審核通過全市第一家申請危老重建的飯店「聖荷西商務大飯店」，將由財團法人創世社會福利基金會接手，近來怪手進駐打掉飯店主體建物，將規劃為地上8層樓地下3層樓的安養院

市府都市發展處表示，危老重建條例自2017年發布實施後，台灣地區已有不少飯店趕搭這波危老重建熱潮，嘉義市也有老飯店申請危老重建通過，即是位於中興路上的「聖荷西商務大飯店」。

聖荷西商務大飯店於1991年對外營業，占地約359坪，飯店距離嘉義市後火車站約400公尺，為獨棟式3層建築。危老重建後將規劃為地上8層樓地下3層樓的安養院，未來將由創世社會福利基金會接手。

都發處表示，因飯店土地及建築物所有權人較為單純，比較沒有複雜的整合問題，且原容積率較高，參與危老重建不僅可保障原建築容積外，還可以申請容積獎勵及稅賦減免，再加上申請手續簡化，審查時程縮短等因素，比起辦理都市更新更具有誘因，也提供飯店業者一個更快速的重建機會及轉型契機。飯店重建完成後，除了可以提升建築物安全外，也能改善市容景觀。

都發處表示，2019年至今共核准44件，大部分是透天厝民宅，「聖荷西商務大飯店」是目前嘉義市唯一且成功的飯店危老重建案例。

創世基金會表示，嘉義院目前滿床，尚有37名等候入住，因應需求取得中興路原聖荷西飯店土地，也為嘉義市首件飯店申請危老重建案例，將蓋地下3層、地上8層安養院，預計可安養達90床，落實「在地安養」理念。

都發處表示，為了向旅館飯店業者宣導危老重建政策，市府持續偕同長榮大學危老重建輔導團隊舉辦整合工作坊，有興趣的旅館飯店業者或市民可報名參加。相關問題，可洽詢都市更新科危老重建駐點人員05-2294838。

聖荷西商務大飯店於1991年對外營業，占地約359坪。圖／嘉義市政府提供
聖荷西商務大飯店於1991年對外營業，占地約359坪。圖／嘉義市政府提供
「聖荷西商務大飯店」是目前嘉義市唯一且成功的飯店危老重建案例。記者李宗祐／攝影
「聖荷西商務大飯店」是目前嘉義市唯一且成功的飯店危老重建案例。記者李宗祐／攝影

嘉義 建築 安養院

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