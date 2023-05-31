垂楊路動輒挖管施工 甚至馬路全封 居民抱怨：何時完工

嘉義市垂楊路今年3月以來工程不斷，交通不便，市民抱怨好像工程做不完？市府表示，目前是自來水公司替換管線工程，即將完工，市府接續做的是路基改善作業。另人行道外推工程完成後，路面刨鋪工程會視天氣狀況良好接續進場全面施作，預計7月中旬全部完成。看來這路段短期內交通很難平靜。

市民指出，垂楊路一直在施工，工程從3月就不斷進行，而且管制的範圍愈來愈大，甚至將整條路段都封起來，行車遶道十分不便，尤其上下班時段更是大打結，到底是什麼樣的工程做這麼久？

自來水公司五區管理處表示，從嘉義市垂楊路彌陀路段至國華街進行汰換管線工程，全長共計約汰換3.7公里老舊破漏管線，工期110工作天，預計6月中旬前完工。汰換管線工程經費6千500萬元，由水公司「降低漏水率計畫」預算支應。

但除了水公司外，市府工務處也跟著施作？工務處表示，去年爭取到垂楊路（新建街至啟明路）路面整修工程前瞻計畫經費4400萬元，已於去年11月底完成第一階段路面改善；第二階段「國華街至啟明路」由自來水公司先辦理管線汰換工程，5月29、30日兩天先行進場辦理路基改良，因目前垂楊路（國華街至啟明路）還在施作人行道外推工程，預計6月中下旬完成；人行道外推工程完成後，路面刨鋪工程會視天氣狀況良好接續進場全面施作，預計7月中旬全部完成。