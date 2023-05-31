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「去年淹死今年渴死」 旱澇交替台南市推廣高粱踢鐵板

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
旱象嚴重缺水，南市高粱未發芽今年收成差，不少高粱田稀疏可見。圖 ／後壁農會提供
旱象嚴重缺水，南市高粱未發芽今年收成差，不少高粱田稀疏可見。圖 ／後壁農會提供

農委會與金酒公司今年擴大在台南後壁、鹽水、學甲等區擴大契作高粱，但因旱象嚴重，預估收成恐不到3成，恐影響農民未來種植意願，市府農業局將向農委會爭取列為天然災害現金救助，農糧署將南下勘災。

金門酒廠去年在台南首度契作國產高粱，雖然收成不好，因契作保障農民收益，今年一期作農民種植高粱意願不降反升，每公斤契價21元，學甲契作面積從去年400公頃增加到今年770公頃全台最多。鹽水從去年80公頃增加今年112公頃，後壁去年約40公頃，今年約116公頃，3月下旬後陸續種下，約100天可收成，再半個月可收成。

「旱象超乎預期，高粱種子發芽率奇差。」今年南台灣春雨有限，雨量少超乎預期，不少農民無法自足供水，眼睜睜看著高粱未見發芽，農民也無奈。

後壁農會說，初步訪查存活率不到3成，遠低預期8成，可能面臨無法領到每分地休耕4500元轉作金，因高粱在當地甫推廣，更擔心未來農民種植意願更低。

同樣也跟金酒公司契作的鹽水農會說，當地屬旱作區，不少農民一期種高粱、二期種硬質玉米，訪查後今年高粱的確因雨水少，土壤含水量不佳，生長狀況差，預期收成也不理想。不少農民苦笑，收成若有3成就要偷笑了。

學甲農會去年大規模推廣，面積達400公頃全採契作。因品質佳，今年擴大約800公頃，居全台之冠，據悉，因發芽率差，估計逾300公頃重新種植，今年將首度舉辦的高粱節產業活動，也順延至7月8、9日登場。

「去年淹死，今年變渴死！」學甲農會苦歎，去年栽種時因遭遇雨水肆虐，預估收成可1000公噸，最後剩504公噸，少了5成，今年擴大推廣，結果雨水卻不來，情況比去年更慘，旱澇極端氣候變遷，對傳統農業挑戰更是加劇。

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旱象嚴重缺水，南市高粱未發芽今年收成差，不少高粱田稀疏可見。圖 ／後壁農會提供
旱象嚴重缺水，南市高粱未發芽今年收成差，不少高粱田稀疏可見。圖 ／後壁農會提供

農民 農會 雨水

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