嘉義市電動運具充換電站 議員：公私站點比例失衡

嘉義市政府積極推動淨零排碳，除電動巴士、微笑單車上路，受民眾歡迎肯定，還將里長的公務機車全面換電動機車，但議員指出，電動運具充換電設施，公私站點比例失衡，落實淨零排碳，公部門場域設置充換電站須更友善，增加民眾換購電動機車，有效降低碳排量。

議員黃思婷在臨時會提案充實公部門充換電設施，獲連署大會通過，黃思婷說，嘉市幅員僅60平方公里，但每平方公里機車密度卻是全國第二，僅次於台北市。

根據公路總局資料，統計到今年2月，嘉市登記機車數為17萬9657輛，相當於每平方公里需容納2994輛機車，以目前最多品牌電動機車使用的換電站為例，目前整個嘉市有23站換電站。

但建置在市府場地的只有2站：文化局站、嘉義市中央廣場站，公部門比例僅8%，其他統統蓋在大賣場、加油站、藥局等民間通路，等於只能期待業者自尋場地。

黃思婷說，嘉市充換電站少，導致民眾換購電動機車意願降低，請市府協助盤點公部門用地，提供廠商標租設點，提高便利性相對也提高民眾換購率，達落實綠能城市。嘉市環保局說，目前正積極盤點市區適合設置充換電站的地點，包括公私有土地，覓妥後辦理標租案，希望短期間內增加充換電站。