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雲林虎尾殯儀館負壓解剖室啟用

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣政府為兼顧死者尊嚴及人道精神，並保護相關人員值勤時不暴露在危險中，補助虎尾鎮公所300萬元經費，虎尾殯儀館「負壓解剖室」昨天啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為兼顧死者尊嚴及人道精神，並保護相關人員值勤時不暴露在危險中，補助虎尾鎮公所300萬元經費，虎尾殯儀館「負壓解剖室」昨天啟用。記者陳雅玲／攝影

全台各地殯儀館陸續設置「負壓解剖室」，但雲林縣內一直未設，縣府及虎尾鎮公所耗資400萬元將虎尾殯儀館的解剖室改建成負壓解剖室，昨天啟用；縣長張麗善說，新設施能避免空氣汙染造成相關人員健康的威脅，也符合人道精神。

據了解，包括六都及苗栗、嘉義、屏東、台東等縣市殯儀館內都有負壓解剖室。虎尾鎮長丁學忠說，虎尾殯儀館面積有限，現有解剖室2005年啟用，執行屍體檢驗解剖及鑑識採證不易，家屬與關係人共處狹小門廳，易增加悲慟情緒，遇有社會矚目案件，現場人員進出紛雜，更難管制。

丁學忠表示，目前設備無法兼顧人道精神、亡者尊嚴，也影響司法調查不公開及保密原則，恐讓相關人員在執勤時暴露於危險，縣長也認同確實有必要性，縣府補助300萬、公所再補100萬改建。

張麗善、雲林地檢署檢察長戴文亮等人揭牌「相驗解剖中心」，張麗善說，空調、廢水處理都符合現代標準，須解剖相驗的往生者能得到應有的尊嚴，也保護相關人員的安全；戴文亮指出，在新穎設備下，檢警團隊也要秉持同理心，讓死者有尊嚴地走完最後一哩路。

殯儀館 張麗善 雲林

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