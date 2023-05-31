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嘉縣民雄高級救護隊 議員籲設備升級

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣消防救護人員傳統插管方式須離患者很近，議員建議購電子影像喉頭鏡。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防救護人員傳統插管方式須離患者很近，議員建議購電子影像喉頭鏡。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣消防局民雄專責救護隊今年升級為「民雄高級救護隊」，但缺乏相關器材，高級救護員難以在到院前做插管、手動電擊等工作，有議員昨天質詢建議升級設備；縣長翁章梁說，若設備具緊急性，請消防局彙整資料後送議會追加減預算。

「他們（指消防員）能做、他們可以做、他們想做！」黃啟豪說，民雄高級救護隊須增加電子影像喉頭鏡、多功能生理監測器等設備，方便在到院前完成插管、手動電擊等工作，已有善心人士願捐生理監測器，但還需電子影像喉頭鏡。

黃啟豪也說，傳統甦醒球是手動的，每6秒要按一下，救護員無法分心做其他急救工作，否則按壓秒數不夠精確，目前只有新港、民雄、東石分隊有自動甦醒器能由儀器控制按壓頻率，不會有人為誤差，希望編列預算讓每個分隊都有。

消防局長呂清海答詢說，會努力編列預算購買器材，不足經費會向外勸募。

1名民雄的高級救護技術員指出，傳統喉頭鏡須離患者很近，電子影像喉頭鏡能看見清晰放大畫面、增加插管成功率，也大幅降低救護員染疫風險，另，一般甦醒器要用手動壓，但救護人手不足，在車上常要同時做許多處置，若有自動甦醒器就能做其他處置和評估工作，「希望每個消防分隊的救護車上都有這些救護設備」。

救護員 黃啟豪 翁章梁

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