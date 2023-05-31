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台南開元陸橋將拆 2路段先擴車道

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
配合鐵路地下化工程，台南市北區開元陸橋預計7月5日起封閉並拆除。圖／台南市交通局提供
配合鐵路地下化工程，台南市北區開元陸橋預計7月5日起封閉並拆除。圖／台南市交通局提供

配合台南市區鐵路地下化工程推進，開元陸橋原定去年底拆除，但面臨開元路銜接北門路交通中斷約2年，市長黃偉哲要求先做替代道路，交通部鐵道局預計完成前鋒路、東豐路平交道的擴充車道後，7月5日封閉開元陸橋並拆除。市府表示，封橋後會密切監控周邊車流。

交通局長王銘德說，前鋒路的開元路至東豐路段將於6月20日前擴充為雙向混合4車道，東豐路平交道則於7月3日前擴充為雙向6車道，並考量暑假期間台南二中校園使用情形，開元陸橋分3階段施工拆除。

交通局規畫，開拆第1階段7月5日至8月9日，夜間施工拆除橋梁跨軌段、橋下平面道路維持通行；第2階段8月14日至9月2日，趁緊鄰陸橋側的南二中暑假空檔、北門路交通流量比平日少，封閉開元陸橋西側北門路段拆除橋梁，完成後原橋下北門路段拓寬至雙向5車道並開放通行；第3階段9月3日至10月4日，拆除開元陸橋東側路段橋梁，完成後原橋下空間增闢停車格。

開元陸橋交通中斷時間將達2年，交通局建議從永康區往返中西區方向車流，行駛開元路後提前改道林森路、長榮路、勝利路，轉接東豐路或小東路、北門路往市區方向行駛；公車在施工期間也將取消停靠台南二中站。交通局表示，封閉初期智慧交通中心將密切監控周邊車流，機動調整紅綠燈等。

北門 車道 台南

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