土資場疑汙染魚塭 南市議員清查遭警告

台南安南區發展快速人口已破20萬人，但遭質疑土城大量設焚化爐、發電廠、土資場等長期汙染魚塭，議員蔡麗青昨天議會質詢時將漁民的陳情書交給市長黃偉哲，並說她清查這些嫌惡設施時遭人放話。環保局表示漁民若有疑慮會協助做水質檢驗；警察局長廖宗山說，有必要可幫議員申請隨扈。

環保局長許仁澤解釋，安南現有兩間土石方資源堆置處理場，另1間新設的依規定已取得工務局核發建照，5月向環保局報請核准廢棄物清理計畫書，業者補正資料後仍在審核中。工務局表示，目前台南營運中的土資場有9間，已取得許可但尚未營運有2間。

安南的郭姓產銷班長說，該處魚塭幾年前由投資客介入填土後，一再買賣移轉所有權，近日新地主又準備申請設置廢棄物回收場，因填土後地勢高，每逢颱風大雨汙水均排入鄰近魚塭，放養1萬隻虱目魚苗有時收成剩不到3千尾、有時更只剩1千尾，反對在養殖區設立回收場等，若再通過申請，將前往台南市政府抗爭。

南市議員蔡麗青（右）昨天質詢安南區的魚塭疑遭土資場等汙水汙染，將漁民陳情書給市長黃偉哲（左）。記者吳淑玲／翻攝

蔡麗青質詢說，城西的漁民這幾個月一直陳情、連署200多人，都是7、80歲的漁民，覺得很心痛，當地目前有2間土資場，另1場申請中，也疑有非法的廢棄物掩埋場等，髒水、汙水流到魚塭，希望環保局查清楚水質、土壤是否受到汙染，要拿出魄力來規範，也不要再增設。

蔡麗青當場拿出陳情書，黃偉哲收下後確認現有2間土資場都是他上任前所設；蔡麗青也提及，清查嫌惡設施「很多人警告她要小心，出門不要落單」等，「這是惡勢力嗎？」關心市政不應該受到這樣的干擾。

廖宗山會後指示第三警分局與蔡麗青聯繫，如有發現涉對議員不法侵害的事證必將嚴辦，也要求各分局巡邏時加強配合環保局查緝。