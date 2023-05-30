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斥資2億阿里山管理處石棹服務區今動土 預計4年後完工

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山國家風景區管理處斥資2億規畫興建石棹服務區，今天動土，預計2027年完工。圖／阿里山管理處提供
阿里山國家風景區管理處斥資2億規畫興建石棹服務區，今天動土，預計2027年完工。圖／阿里山管理處提供

強化嘉義縣竹崎鄉石棹觀光發展，阿里山國家風景區管理處，斥資2億規畫興建石棹服務區，將現有的石棹資訊站結合遊客中心、賣店、停車場及行政辦公室等多功能遊憩設施，今天舉行動土典禮，預計2027年完工。

阿里山管理處長洪維新表示，未來石棹資訊站承接核心旅遊服務任務，將以分年分期方式持續投入工程經費，提升兼具遊客諮詢、賣店等服務機能的旅遊服務區，未來如琉璃光一樣充滿魅力。

石棹服務區預計建設4年，投入約2億元建設經費，建築物包含賣店、農特產品展售區、輕食區、戶外觀景平台、多功能活動空間、行政辦公室及會議室等機能；戶外則有石棹綠美化空間意象、環境教育場域營造、全區動線規畫及遊憩服務設施含停車場改善。

立委陳明文表示，石棹資訊站從土地取得、水土保持計畫每一步都投入了大量心血，相信阿里山管理處會為地方把關好建設，也期待在中央的支持之下，如期如質為地方帶來全新的景點。

阿里山管理處指出，現有的石棹資訊站周邊有茶之道及霞之道步道，匯集縣道159甲線、縣道169甲線及省道台18線等多條公路，更是進入奮起湖、阿里山森林遊樂區的前哨站。

興建的石棹服務區，緊鄰櫻之道步道，是近年賞櫻熱點，多次舉辦夜櫻茶席，吸引國內外遊客前來旅遊；阿里山管理處辦理「石棹服務區工程優化」升級現有石棹資訊站，期能增添能賞景又能休息的中繼遊憩景點。

阿里山國家風景區管理處斥資2億規畫興建石棹服務區，今天動土，預計2027年完工。圖／阿里山管理處提供
阿里山國家風景區管理處斥資2億規畫興建石棹服務區，今天動土，預計2027年完工。圖／阿里山管理處提供
阿里山國家風景區管理處斥資2億規畫興建石棹服務區，今天動土，預計2027年完工。圖／阿里山管理處提供
阿里山國家風景區管理處斥資2億規畫興建石棹服務區，今天動土，預計2027年完工。圖／阿里山管理處提供
阿里山國家風景區管理處斥資2億規畫興建石棹服務區，今天動土，預計2027年完工。圖／阿里山管理處提供
阿里山國家風景區管理處斥資2億規畫興建石棹服務區，今天動土，預計2027年完工。圖／阿里山管理處提供

阿里山 停車場 嘉義

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