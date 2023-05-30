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睽違3年台南龍舟賽6月18日開幕 逾百隊參賽

中央社／ 台南30日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，台南市政府今天宣布，睽違3年的國際龍舟錦標賽6月18日將在安平運河開幕，端午節決賽，參賽隊伍103隊。

台南市政府今天發布新聞稿指出，2023台南市國際龍舟錦標賽將於6月18日在安平運河開幕，19日至21日舉行初賽、預賽，22日端午節當天決賽。

市府體育局表示，今年龍舟賽初賽各組依計時成績擇優進入預賽。大型龍舟採爭先賽制，船頭先達終點者為勝；小型龍舟採奪標賽制，先取得自己水道標旗者為勝。

體育局人員說，龍舟賽開幕式將安排火舞表演，源於傳統宮廟香舞及陣頭火舞，象徵揮別疫情，驅除疫癘，也結合運河水景作大型戶外演出，重建龍舟賽儀式感及莊重形象。

龍舟賽的賽程期間，周邊更安排文創、農特產、公益及宣導等攤位，同時推出街頭藝人演出，增添活動多樣性。

此外，迎接10月登場的全運會及明年的「台南400」系列活動，龍舟賽會場周遭的慶平路、健康三街口特製圓形燈箱，分別置入「112全運會」、「台南400」視覺，再搭配龍舟主視覺，呈現全運會、「台南400」及龍舟賽等3大主題的視覺饗宴。

龍舟賽 台南 疫情

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