睽違3年台南龍舟賽6月18日開幕 逾百隊參賽
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，台南市政府今天宣布，睽違3年的國際龍舟錦標賽6月18日將在安平運河開幕，端午節決賽，參賽隊伍103隊。
台南市政府今天發布新聞稿指出，2023台南市國際龍舟錦標賽將於6月18日在安平運河開幕，19日至21日舉行初賽、預賽，22日端午節當天決賽。
市府體育局表示，今年龍舟賽初賽各組依計時成績擇優進入預賽。大型龍舟採爭先賽制，船頭先達終點者為勝；小型龍舟採奪標賽制，先取得自己水道標旗者為勝。
體育局人員說，龍舟賽開幕式將安排火舞表演，源於傳統宮廟香舞及陣頭火舞，象徵揮別疫情，驅除疫癘，也結合運河水景作大型戶外演出，重建龍舟賽儀式感及莊重形象。
龍舟賽的賽程期間，周邊更安排文創、農特產、公益及宣導等攤位，同時推出街頭藝人演出，增添活動多樣性。
此外，迎接10月登場的全運會及明年的「台南400」系列活動，龍舟賽會場周遭的慶平路、健康三街口特製圓形燈箱，分別置入「112全運會」、「台南400」視覺，再搭配龍舟主視覺，呈現全運會、「台南400」及龍舟賽等3大主題的視覺饗宴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言