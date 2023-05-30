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台南議員爆LED路燈漏電 斷電器疑用中國製不合格產品

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡宗豪指目前已換裝的LED路燈漏電斷電器疑似使用中國大陸不合格的產品（右）。記者吳淑玲／攝影
台南市議員蔡宗豪指目前已換裝的LED路燈漏電斷電器疑似使用中國大陸不合格的產品（右）。記者吳淑玲／攝影

台南市議員蔡宗豪在總質詢表示，近期接獲民眾陳情，指目前已換裝的LED路燈疑似中國大陸不合格的產品，不須用工具就可轉動，不符CNS規定，電路故障負荷值可能只有2.5KA，連10KA的基本標準值都沒有，蔡宗豪要求全面更換有爭議的LED路燈漏電斷電器，不容電線走火的重大公安事件發生在台南。

蔡宗豪拿出3顆斷電器請市長黃偉哲一起檢驗，其中一顆白色NVL50 RL型號斷電器，其他兩顆黑色的產品不同之處，是不用小工具就可轉動，根據CNS規定要用工具切換的才符合標準。且民眾爆料這是中國式移花接木的產品，產品還寫台灣製作，蝦皮也買的到，這些爭議產品目前已進入台南公共工程中，安裝在住家旁和馬路上。

市長黃偉哲表示，當初招標會有所規範，為保障市民生命安全，一般路燈換成LED路燈，可以省下很多電費，但廠商必須使用符合相關規定的設備，主政機關當初訂定這樣的標準一定要落實。會盡速全面去了解檢測，是否依照合約，斷路器要能正常發揮功能，為節省成本導致公共危險是不允許的。

工務局長蘇金安表示，驗收是抽驗，但這批110年換裝的LED路燈，保固是9年，若廠商違反合約，一定要更換，會趕快去查驗是否符合CNS規定。但不一定不能使用中國大陸製產品，要先看合約。

蔡宗豪說，台南市路燈從110年開始換裝LED路燈，目前永華市區，安南區、中西區、七股區、東區、安平區、北區、西港區、佳里區、南區都換裝完畢，安裝在LED路燈內的漏電斷路器漏電斷電器是路燈最重要的安全機制，當電線線路發生漏電，超過保護器所限定的電流時，就會馬上地斷開電源，防止電流輸出的小機關，它的功用就是保障人體安全、避免觸電，同時也是防止用電量過大、短路的時候，引發電線走火。

蔡宗豪指出，當電線短路電路故障能負荷的數值，基本上要有10KA才合格，這些爭議產品電路故障負荷值卻只有2.5KA，事關人民生命財產安全，請市府團隊趕緊將這些LED路燈漏電斷電器，送國家標準局檢定，若不符標準，請立刻全部下架。

台南市議員蔡宗豪（右）今在議會總質詢指目前已換裝的LED路燈漏電斷電器疑似使用中國大陸不合格的產品。記者吳淑玲／攝影
台南市議員蔡宗豪（右）今在議會總質詢指目前已換裝的LED路燈漏電斷電器疑似使用中國大陸不合格的產品。記者吳淑玲／攝影
台南市議員蔡宗豪拿著LED路燈漏電斷電器走向市長黃偉哲備詢台，指目前已換裝的LED路燈漏電斷電器疑似使用中國大陸不合格的產品。記者吳淑玲／攝影
台南市議員蔡宗豪拿著LED路燈漏電斷電器走向市長黃偉哲備詢台，指目前已換裝的LED路燈漏電斷電器疑似使用中國大陸不合格的產品。記者吳淑玲／攝影
台南市議員蔡宗豪指目前已換裝的LED路燈漏電斷電器疑似使用中國大陸不合格的產品（右）。記者吳淑玲／攝影
台南市議員蔡宗豪指目前已換裝的LED路燈漏電斷電器疑似使用中國大陸不合格的產品（右）。記者吳淑玲／攝影

蔡宗豪 台南

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