虎尾攤商發願盈餘做公益　10年有愛引回響

雲林縣虎尾鎮一群有愛的攤商與店家10年前發願要捐出部分盈餘幫助弱勢，引起迴響，到現在已經有數十家攤商響應，今年6月3日他們號召攤商舉辦驛起響愛公益園遊會，希望號召60家攤商，一起籌措100萬元盈餘，要幫助雲林若瑟醫院沐浴車籌措公益基金，及雲林家扶兒少的助學金。

驛起響愛公益園遊會10年前由虎尾驛發起，從最初幾個小而美的攤位萌芽，逐年吸引越來越多有愛心且願意以公益行動回饋社會的個人、店家、廠商加入，驛起響愛協會理事長吳麗春說，歷年募得的款項捐贈各類慈善團體，有育幼院、照顧發展遲緩兒、獨居老人的慈善團體、或是支持長期照顧身心障礙等弱勢族群的機構。

今年目標一起籌措盈餘超過100萬元及超過60個愛心攤位，目前已有40攤位響應，距離目標還有一段距離，吳麗春號召民眾認購攤位，每攤3000元、認購園遊劵，即日起一次購500元送水果冰棒或購買2000元即贈驛起響愛衣服一件。請洽虎尾驛（05）6335893。

虎尾鎮長丁學忠當場響應，認購2千元園遊券，他表示，「10」是個很有意義的數字，從個位數邁向十位數，見證了時間的價值，也見證了一群有愛的人堅持做公益的決心和毅力。