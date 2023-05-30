改善南科壅塞 交通局：已掌握主要壅塞瓶頸點提出因應

為改善台南科學園區周邊交通通勤問題，交通局針對進出南科的主要聯絡道路例如新港社大道、市道178線、鹽水溪周邊河堤道路與防汛道路等，特別加強車流監控，並依車流機動調整路口紅綠燈秒數，交通局呼籲用路人出門前先利用台南即時交通資訊網查詢路況、規畫走替代道路、或多利用北外環3期高架道路，降低交通堵塞的風險。

局長王銘德指出，針對南科周邊路網每逢上下班時間塞車問題，已掌握主要壅塞瓶頸點並提出因應疏導策略改善，當上班時段經由國8下匝道轉南科聯絡道進入新港社大道車流回堵至國8主線道時，將調整沿線號誌，增加國8下匝道方向綠燈秒數，以增加疏解率。

目前市府正在建置安定交流道下往南科方向市道178線的路廊動態號誌系統，同時也在積極規畫南科聯絡道適應性號誌系統的建置，期望透過科技手段改善上下班時間塞車的狀況。

此外，交通局在周邊平面道路及北外環高架橋上設置CMS發布導引資訊，提醒用路人提前行駛替代道路，呼籲用路人除了利用台南即時交通資訊網或收聽警廣，掌握即時交通動態外，也可以依車流引導資訊行駛，以提升車流紓解效率。

局長王銘德表示，市長黃偉哲自上任以來非常重視南科園區發展，尤其南科周邊同時有多件工程施工勢必造成交通不便，特別指示交通局配合各項道路工程妥善佈設交維設施、提供替代道路分流與加強路況監控疏導，讓民眾往來減少塞車之苦。

交通局已盤點南科周邊工程如南科聯絡道與新港社大道路口轉向工程、南科特定區北側5-40M計畫道路工程、國道1號安定交流道北出匝道及市道178線拓寬增設右轉專用道等工程同步施工中，其中「南科聯絡道與新港社大道路口轉向工程」因鄰近進出南科南側主要道路而對南科周邊交通衝擊最鉅。交通局將持續透過大台南智慧交通中心監控即時車流狀況，掌握南科週邊交通瓶頸路段，以號誌控制、車流導引及機動警力疏導壅塞車流。

王銘德說，台南市區通往南科的鹽水溪堤岸道路是通勤族的重要通行便道，但因僅是單行車道，一旦發生交通事故容易造成尖峰時間的交通壅塞，北外環道路第3期已於去年10月完工通車，是便捷往返南科、台南的道路，呼籲駕駛汽車的用路人多多利用，除紓緩堤岸道路的車流，也能減少堤岸道路汽機車混合爭道易造成的交通事故，提升上、下班交通尖峰期的效率，節省寶貴的交通時間。