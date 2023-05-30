快訊

瑪娃緩慢移動東北部掀雨勢 最快「這日」深夜有望脫離暴風圈

買飲料可以摸奶惹爭議！ 手搖飲「軍茶」急發聲明

改善南科壅塞 交通局：已掌握主要壅塞瓶頸點提出因應

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
堤岸道路交通監控。圖／台南交通局提供
堤岸道路交通監控。圖／台南交通局提供

為改善台南科學園區周邊交通通勤問題，交通局針對進出南科的主要聯絡道路例如新港社大道、市道178線、鹽水溪周邊河堤道路與防汛道路等，特別加強車流監控，並依車流機動調整路口紅綠燈秒數，交通局呼籲用路人出門前先利用台南即時交通資訊網查詢路況、規畫走替代道路、或多利用北外環3期高架道路，降低交通堵塞的風險。

局長王銘德指出，針對南科周邊路網每逢上下班時間塞車問題，已掌握主要壅塞瓶頸點並提出因應疏導策略改善，當上班時段經由國8下匝道轉南科聯絡道進入新港社大道車流回堵至國8主線道時，將調整沿線號誌，增加國8下匝道方向綠燈秒數，以增加疏解率。

目前市府正在建置安定交流道下往南科方向市道178線的路廊動態號誌系統，同時也在積極規畫南科聯絡道適應性號誌系統的建置，期望透過科技手段改善上下班時間塞車的狀況。

此外，交通局在周邊平面道路及北外環高架橋上設置CMS發布導引資訊，提醒用路人提前行駛替代道路，呼籲用路人除了利用台南即時交通資訊網或收聽警廣，掌握即時交通動態外，也可以依車流引導資訊行駛，以提升車流紓解效率。

局長王銘德表示，市長黃偉哲自上任以來非常重視南科園區發展，尤其南科周邊同時有多件工程施工勢必造成交通不便，特別指示交通局配合各項道路工程妥善佈設交維設施、提供替代道路分流與加強路況監控疏導，讓民眾往來減少塞車之苦。

交通局已盤點南科周邊工程如南科聯絡道與新港社大道路口轉向工程、南科特定區北側5-40M計畫道路工程、國道1號安定交流道北出匝道及市道178線拓寬增設右轉專用道等工程同步施工中，其中「南科聯絡道與新港社大道路口轉向工程」因鄰近進出南科南側主要道路而對南科周邊交通衝擊最鉅。交通局將持續透過大台南智慧交通中心監控即時車流狀況，掌握南科週邊交通瓶頸路段，以號誌控制、車流導引及機動警力疏導壅塞車流。

王銘德說，台南市區通往南科的鹽水溪堤岸道路是通勤族的重要通行便道，但因僅是單行車道，一旦發生交通事故容易造成尖峰時間的交通壅塞，北外環道路第3期已於去年10月完工通車，是便捷往返南科、台南的道路，呼籲駕駛汽車的用路人多多利用，除紓緩堤岸道路的車流，也能減少堤岸道路汽機車混合爭道易造成的交通事故，提升上、下班交通尖峰期的效率，節省寶貴的交通時間。

南科 台南 塞車

延伸閱讀

注意！配合南鐵地下化 開元陸橋7月5日封閉拆除至少2年

閃光路口改成三色號誌 高雄深夜事故率下降23％

台南永康鹽水溪河堤往南科塞爆 議員建議建橋梁疏解

台南房價將超越高雄？ 網提1原因：有這產業就贏了

相關新聞

嘉義縣長翁章梁蟬聯五星縣長 他曝秘訣「照起工」做事

遠見雜誌今公布2023縣市長施政滿意度調查，縣長翁章梁蟬聯五星殊榮，拿下81%施政滿意度，施政分數77.5分，是全台滿意...

虎尾攤商發願盈餘做公益　10年有愛引回響

雲林縣虎尾鎮一群有愛的攤商與店家10年前發願要捐出部分盈餘幫助弱勢，引起迴響，到現在已經有數十家攤商響應，今年6月3日他...

嘉義民雄表藝中心6月1日起全面整修廳演暫停 預計9月完工

維護遊客安全及遊憩品質，嘉義縣表演藝術中心於後天6月1日將啟動第二期整修工程，預計9月完工，期間大、小廳演出6至8月全面...

獲遠見雜誌施政滿意度最佳進步獎 張麗善：會繼續努力

《遠見雜誌》昨天公布「2023縣市長施政滿意度調查」，雲林縣長張麗善施政滿意度與施政分數都有明顯進步，滿意度與施政分數分...

雲林殯儀館負壓解剖室啟用 盼讓死者有尊嚴走完最後一哩路

在SARS疫情之後，全台各地殯儀館陸續設置「負壓解剖室」，但雲林縣虎尾鎮殯儀館卻遲遲沒有設置，為兼顧死者尊嚴及人道精神，...

嘉縣高級救護設備不足 議員盼增購電子影像喉頭鏡

嘉義縣消防局民雄專責救護隊今年升級為民雄高級救護隊，但因缺乏救護器材，高級救護員難以在到院前完成插管、手動電擊等工作，議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦