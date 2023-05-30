獲遠見雜誌施政滿意度最佳進步獎 張麗善：會繼續努力

《遠見雜誌》昨天公布「2023縣市長施政滿意度調查」，雲林縣長張麗善施政滿意度與施政分數都有明顯進步，滿意度與施政分數分別為73.6%及74.5分，為非六都縣市首長第三名，獲得今年《遠見雜誌》的最佳進步獎。

張麗善施政滿意度與施政分數改寫縣市改制以來新紀錄，為非六都縣市首長第三名，過去四年評比都拿下4星，今年躍升為4.5星，增幅在非直轄市中排名居首。本次調查結果，張麗善的施政滿意度73.6%，較去年增加6.9%，不滿意度10.8%，相較去年減少5.5%，在《遠見雜誌》調查的八大面平均分數表現滿意度達69.9%，在非六都排名五名，是非六都進步最多。

雲林縣政府表示，縣長施政每年都有不同主題，從縣民健康到永續低碳的推動，包括教育、農業發展、文化和環保、經濟、社會福利、交通與治安方面均是任內重要的發展項目。