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嘉義縣長翁章梁蟬聯五星縣長 他曝秘訣「照起工」做事

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁打造嘉義科學園區等6大產業園區，今年蟬聯遠見雜誌票選五星縣長。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁打造嘉義科學園區等6大產業園區，今年蟬聯遠見雜誌票選五星縣長。圖／嘉義縣政府提供

遠見雜誌今公布2023縣市長施政滿意度調查，縣長翁章梁蟬聯五星殊榮，拿下81%施政滿意度，施政分數77.5分，是全台滿意度最高的首長，不滿意度6.6%則是全台最低；翁章梁說，各局處通力合作，讓政策「照起工」循序漸進推動，未來將繼續努力，帶領縣府團隊做好每件事。

遠見雜誌調查指出，在縣市八大面向施政表現，嘉義縣整體滿意度獲得77%，其中經濟與就業排名全台第一，滿意度66.7%；醫療與衛生排名全台第二，滿意度86.9%；道路與交通、警政與治安分別為非六都縣市排名第二、三，滿意度71.4%、83.2%。

縣長翁章梁說，感謝所有鄉親肯定，讓他蟬聯五星縣長，得到榮譽是縣府團隊共同努力成果，各局處通力合作，讓政策循序漸進推動，包括工業區開發、科學園區動土，都有良好成績，也感謝民代反應民意，讓縣府妥善處理各種大小事，「肯定越多、責任越大」，未來會繼續努力。

翁章梁說，為創造青年返鄉就業機會，開發6大產業區，包括馬稠後產業園區、布袋水產精品加值園區、中埔公館產業園區、水上南靖產業園區及民雄航太園區；另，在行政院長陳建仁見證下，嘉義科學園區5月22日動土，是嘉義縣發展重大里程碑，未來將持續帶動嘉義進步。

嘉義縣長翁章梁打造嘉義科學園區等6大產業園區，今年蟬聯遠見雜誌票選五星縣長。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁打造嘉義科學園區等6大產業園區，今年蟬聯遠見雜誌票選五星縣長。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁 民調

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