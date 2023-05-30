嘉義縣長翁章梁蟬聯五星縣長 他曝秘訣「照起工」做事

遠見雜誌今公布2023縣市長施政滿意度調查，縣長翁章梁蟬聯五星殊榮，拿下81%施政滿意度，施政分數77.5分，是全台滿意度最高的首長，不滿意度6.6%則是全台最低；翁章梁說，各局處通力合作，讓政策「照起工」循序漸進推動，未來將繼續努力，帶領縣府團隊做好每件事。

遠見雜誌調查指出，在縣市八大面向施政表現，嘉義縣整體滿意度獲得77%，其中經濟與就業排名全台第一，滿意度66.7%；醫療與衛生排名全台第二，滿意度86.9%；道路與交通、警政與治安分別為非六都縣市排名第二、三，滿意度71.4%、83.2%。

縣長翁章梁說，感謝所有鄉親肯定，讓他蟬聯五星縣長，得到榮譽是縣府團隊共同努力成果，各局處通力合作，讓政策循序漸進推動，包括工業區開發、科學園區動土，都有良好成績，也感謝民代反應民意，讓縣府妥善處理各種大小事，「肯定越多、責任越大」，未來會繼續努力。