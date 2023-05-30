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雲林殯儀館負壓解剖室啟用 盼讓死者有尊嚴走完最後一哩路

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府為兼顧死者尊嚴及人道精神，並保護相關人員值勤時不暴露在危險中，補助虎尾鎮公所300萬元經費，虎尾殯儀館「負壓解剖室」今天啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為兼顧死者尊嚴及人道精神，並保護相關人員值勤時不暴露在危險中，補助虎尾鎮公所300萬元經費，虎尾殯儀館「負壓解剖室」今天啟用。記者陳雅玲／攝影

在SARS疫情之後，全台各地殯儀館陸續設置「負壓解剖室」，但雲林縣虎尾鎮殯儀館卻遲遲沒有設置，為兼顧死者尊嚴及人道精神，並保護相關人員值勤時不暴露在危險中，雲林縣政府補助虎尾鎮公所300萬元經費，虎尾殯儀館「負壓解剖室」今天啟用。

台北、新北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄、屏東、台東等縣市殯儀館內皆有設置「負壓解剖室」，苗栗縣頭份市立殯儀館也於2020年4月正式啟用其負壓解剖室，但雲林縣內殯儀館一直未設置「負壓解剖室」，恐使相關人員在執勤時暴露於危險當中。

虎尾鎮長丁學忠表示，雲林縣虎尾鎮殯儀館面積有限，執行屍體檢驗解剖及鑑識採證不易，家屬與關係人共處狹小門廳，易增悲慟情緒，無法兼顧人道精神及亡者尊嚴，遇有社會矚目案件，現場人員進出紛雜、難以有效管制，易影響司法調查不公開及保密原則，他跟縣長張麗善報告後，縣長也認同設置「負壓解剖室」確實有其必要性。

張麗善表示，「負壓解剖室」針對往生者必須解剖相驗能得到應有的尊嚴，也保護相關人員的安全，避免空氣汙染造成相關人員健康的威脅，也符合人道精神，不只是在空調、廢水處理都符合現代標準，也能讓民眾安心。

雲林地檢署檢察長戴文亮，雲林地檢署包括檢警團隊，在新穎的設備下，也要秉持同理心，讓死者有尊嚴地走完最後一哩路。

雲林縣政府為兼顧死者尊嚴及人道精神，並保護相關人員值勤時不暴露在危險中，補助虎尾鎮公所300萬元經費，虎尾殯儀館「負壓解剖室」今天啟用，縣長張麗善（右三）盼讓死者有尊嚴走完最後一哩路。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為兼顧死者尊嚴及人道精神，並保護相關人員值勤時不暴露在危險中，補助虎尾鎮公所300萬元經費，虎尾殯儀館「負壓解剖室」今天啟用，縣長張麗善（右三）盼讓死者有尊嚴走完最後一哩路。記者陳雅玲／攝影

殯儀館 雲林 張麗善

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