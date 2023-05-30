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嘉縣高級救護設備不足 議員盼增購電子影像喉頭鏡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉縣高級救護設備不足，議員黃啟豪拿出傳統復甦球示範每6秒要按一次。記者黃于凡／翻攝
嘉縣高級救護設備不足，議員黃啟豪拿出傳統復甦球示範每6秒要按一次。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣消防局民雄專責救護隊今年升級為民雄高級救護隊，但因缺乏救護器材，高級救護員難以在到院前完成插管、手動電擊等工作，議員黃啟豪今在議會提出，建議為救護設備升級；縣長翁章梁說，若民間捐贈不足之處，可由消防局彙整提追加預算。

「他們能做、他們可以做、他們想做。」黃啟豪說，因應高級救護隊成立，民雄高級救護隊缺乏設備，需增加電子影像喉頭鏡、多功能生理監測器等設備，方便在到院前完成插管、手動電擊等工作，目前已有善心人士願捐生理監測器，但還需電子影像喉頭鏡。

黃啟豪也說，傳通甦醒球是手動的，每6秒要按一下，救護員無法分心做其他急救工作，或是按壓秒數不夠精確，目前只有新港、民雄、東石分隊有自動甦醒器，由儀器控制按壓頻率，不會因人為因素誤差，希望編列預算讓每個分隊都有。

消防局長呂清海說，增購救護器材對消防救護有很大幫助，會努力編列預算購買器材，不足經費會向民間勸募，和民間一起攜手做愛心。縣長翁章梁說，若民間捐贈有不足之處，或購買設備具緊急性，請消防局彙整資料，送議會追加減預算。

黃啟豪 救護員

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