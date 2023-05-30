聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣朴子棒球場整建啟用 新設場外投捕打擊牛棚
嘉義縣朴子市棒球場因場地狹小、排水問題，去年斥資3000萬元整建，歷經10個月在今啟用，球場面積擴大為1.35公頃，場外還設投捕打擊練習牛棚，成嘉義地區棒壘球新場地，未來可作為三級賽事訓練場地，並供各校球隊及民眾練習，市長吳品睿等人今參加啟用典禮。
吳品睿表示，朴子市棒球場位在朴子市公所後方，整建後改善場地排水及面積狹小，以嶄新的面貌重現，棒球場面積1.35公頃，場區外還規畫投捕打擊練習牛棚區，可供國中、小等棒、壘隊練習，也將爭取棒球三級賽事訓練或作為比賽場地，帶動區域性運動觀光發展。
吳品叡說，朴子棒球場原有場地狹小等問題，在歷經大小場次的提案修正，獲教育部體育署補助1800萬元，公所自籌1200多萬元，感謝大家一起努力爭取。立法委員翁重鈞、議長張明達、議員黃嫈珺、詹琬蓁、陳柏麟、李國勝、蔡奇璋、嘉義縣體育會理事長羅信富今早都參加啟用典禮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言