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嘉縣朴子棒球場整建啟用 新設場外投捕打擊牛棚

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子棒球場因場地狹小、排水問題整建，歷時10個月今天啟用。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子棒球場因場地狹小、排水問題整建，歷時10個月今天啟用。圖／朴子市公所提供

嘉義朴子市棒球場因場地狹小、排水問題，去年斥資3000萬元整建，歷經10個月在今啟用，球場面積擴大為1.35公頃，場外還設投捕打擊練習牛棚，成嘉義地區棒壘球新場地，未來可作為三級賽事訓練場地，並供各校球隊及民眾練習，市長吳品睿等人今參加啟用典禮。

吳品睿表示，朴子市棒球場位在朴子市公所後方，整建後改善場地排水及面積狹小，以嶄新的面貌重現，棒球場面積1.35公頃，場區外還規畫投捕打擊練習牛棚區，可供國中、小等棒、壘隊練習，也將爭取棒球三級賽事訓練或作為比賽場地，帶動區域性運動觀光發展。

吳品叡說，朴子棒球場原有場地狹小等問題，在歷經大小場次的提案修正，獲教育部體育署補助1800萬元，公所自籌1200多萬元，感謝大家一起努力爭取。立法委員翁重鈞、議長張明達、議員黃嫈珺、詹琬蓁、陳柏麟、李國勝、蔡奇璋、嘉義縣體育會理事長羅信富今早都參加啟用典禮。

嘉義縣朴子棒球場因場地狹小、排水問題整建，朴子市長吳品睿（前排左二）今主持啟用典禮。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子棒球場因場地狹小、排水問題整建，朴子市長吳品睿（前排左二）今主持啟用典禮。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子棒球場因場地狹小、排水問題整建，歷時10個月今天啟用。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子棒球場因場地狹小、排水問題整建，歷時10個月今天啟用。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子棒球場因場地狹小、排水問題整建，歷時10個月今天啟用。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子棒球場因場地狹小、排水問題整建，歷時10個月今天啟用。圖／朴子市公所提供

朴子 嘉義 體育

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