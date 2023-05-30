嘉縣朴子棒球場整建啟用 新設場外投捕打擊牛棚

嘉義縣朴子市棒球場因場地狹小、排水問題，去年斥資3000萬元整建，歷經10個月在今啟用，球場面積擴大為1.35公頃，場外還設投捕打擊練習牛棚，成嘉義地區棒壘球新場地，未來可作為三級賽事訓練場地，並供各校球隊及民眾練習，市長吳品睿等人今參加啟用典禮。

吳品睿表示，朴子市棒球場位在朴子市公所後方，整建後改善場地排水及面積狹小，以嶄新的面貌重現，棒球場面積1.35公頃，場區外還規畫投捕打擊練習牛棚區，可供國中、小等棒、壘隊練習，也將爭取棒球三級賽事訓練或作為比賽場地，帶動區域性運動觀光發展。