瑪娃颱風逼近 嘉義期望帶來大雨疏解旱象為水庫進帳

嘉義水情燈號2月改為減壓供水的黃燈至今，氣象局預報本月中下旬會有較明顯的梅雨，但明天就是5月最後一天，仍未見明顯梅雨，瑪娃颱風逼近，上午嘉義仍是炎熱天氣，未帶來雨量。

水公司第五區管理處說，仁義潭水庫蓄水量615.92萬噸，蓄水率24.79%，進水量5.22萬噸，放水量16.81萬噸，其中12.34萬噸送蘭潭水庫，蘭潭水庫蓄水量208.44萬噸，蓄水率22.56%，放水量3.28萬噸。

仁義潭、蘭潭水庫合計蓄水量為824.36萬噸 (24.19%)，較去年同期2423.86萬噸 (70.10%)，減少1599. 5萬噸，雲林支援嘉義9.9萬噸。

本月降雨量最大集中在20日，累計共降逾百毫米雨量，降雨集中在八掌溪上游的曾文溪，溪水讓下游仁義潭解渴，仁義潭水位94.97公尺，較前1日94.60公尺，上升0.37公尺，雨勢為2座水庫帶來約6.9日的每日出水量。