注意！配合南鐵地下化 開元陸橋7月5日封閉拆除至少2年

為配合台南市區鐵路地下化工程推進，原定去年底進行的開元陸橋拆除工程，為盡量減輕交通衝擊，經施工單位交通部鐵道局依據市府要求完成替代道路車道擴充後，預訂自7月5日起封閉施工拆除。

交通局表示，開元陸橋封閉拆除後，預計開元路銜接北門路交通將中斷約2年，除已規畫改道動線並設置導引牌面疏導車流外，封閉初期智慧交通中心將密切監控周邊車流，機動因應調整號誌時制，提醒用路人多注意熟悉改道動線資訊，並遵循現場交管人員及警局的疏導指揮，耐心通過改道路段。

交通局長王銘德指出，市長黃偉哲相當關切台南市區鐵路地下化工程帶給市民的交通不便問題，指示交通局密切注意各階段施工進度所衍生的交通問題，尤其是最重要的交通要道開元陸橋施工交通維持計畫，務必要先完成替代道路車道擴充工程後才能進行，務求對市民的交通衝擊降到最低。

經施工單位鐵道局南工處積極趕工，前鋒路(開元路至東豐路段)將於6月20日前擴充為雙向混合4車道，東豐路平交道將於7月3日前擴充為雙向6車道，經考量暑假期間南二中校園使用情形後，預訂自7月5日起封閉開元陸橋並分3階段施工拆除。

第1階段7月5日至8月9日，先夜間施工拆除橋梁跨軌段，橋下平面道路並未封閉可維持通行；第2階段8月14日至9月2日，此段期間為緊鄰陸橋側南二中暑假校園使用空檔，北門路交通流量較平日少，將利用此期間封閉開元陸橋西側北門路段拆除橋梁，完成後原橋下北門路段將拓寬至雙向5車道並開放通行；第3階段9月3日至10月4日，此階段將拆除開元陸橋東側路段橋梁，完成後原橋下空間將增闢停車格位供民眾停放。

交通局呼籲，開元陸橋自7月5日開始拆除後須至台鐵切換至地下營運騰出地面空間後才能再恢復車輛通行，交通中斷時間長達約2年，建議從永康區往返中西區方向車流，行駛開元路後提前改道林森路、長榮路、勝利路，轉接東豐路或小東路、北門路往市區方向行駛，行人則改行東豐路平交道或開元人行天橋，因應施工大台南公車綠幹線、綠12、0左、0右公車等路線將改道行駛勝利路及小東路，各路線均取消停靠「台南二中」；0路另取消停靠「開元國小」站，提醒民眾改至前後站位「台南公園（北門路）」或「中樓」站搭乘。此外，同時也會在開元陸橋前後及周邊重要交通結點派出義交人員協助交通疏導，希望透過這些配套，有效提高交通順暢減少壅塞。

交通局表示，為了有效因應施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局已建立緊急應變機制(電話：2903908)，並與台南市政府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理。

除現場交管人員及相關改道牌面的引導外，大台南智慧交通中心已將開元陸橋鄰近路口納入密切監測，並將配合車流流量及樣態機動調整路口紅綠燈時制，希望透過這些配套，盡量避免造成工區及臨近道路壅塞，後續將隨時檢視各項交維措施的情況進行調整，將施工所造成交通衝擊降至最低。

近期鐵道局也將針對周邊居民辦理說明會，除宣達施工相關訊息外，也聽取周邊市民相關建議與需協助之處，期望能將對居民造成的不便降到最低。