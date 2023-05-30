慢車道左側違停開罰多 嘉市議員建議設停車格

嘉義市世賢路、自由路等路段常見民眾將車輛停在慢車道左側，警方1到4月開罰261件。議員質疑自由路整條沒有停車格，市府未妥善規畫停車空間卻一直開單，相當不合理，建議部分道路畫設左側停車格；市府交通處表示，正蒐集其他縣市相關資料及請示交通部，如可因地制宜會朝此方向規畫。

交通處指出，依道路交通管理處罰條例56條1項6款，不依順行方向或不緊靠道路右側、或單行道不緊靠路邊停車可開罰，世賢、自由、友忠路的慢車道依法規左側不能停車，但右側可停車。

「很明顯是停車空間不足造成！」議員戴寧說，自由路全長1.45公里、是90公尺寬的道路，卻1個停車位也沒有，慢車道左側被車輛停滿；世賢路全長10.7公里，汽車停車格僅13格、機車21格；友忠路長3.3公里，汽車25格停車格、機車99格停車格；維新路汽車停車格8格、機車20格。

戴寧直言，市警局統計1月至4月，世賢路違停開單172件、自由路261件，但在沒有規畫妥善停車空間給市民使用卻一直開單，相當不合理，可參考其他縣市例如屏東縣中正路在分隔島間設停車格，東港鎮左側設停車位、高雄也有左側停車規畫、台中市公益路155巷及五權路22巷等也是規畫左側停車格。