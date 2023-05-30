農民陳情竹林枯黃 嘉縣將研發轎篙筍健康種苗

嘉義縣阿里山鄒族原住民賴以維生的轎篙筍因簇葉病或生命周期已至，目前大多枯死，半片山頭枯黃，嚴重影響生計，有議員昨天質詢盼縣府協助重建、提供種苗；縣長翁章梁說，將請農委會林試所研發健康種苗、做實驗性更新的示範場。

縣府農業處長許彰敏說，簇葉病目前無專屬農藥，難以防治，恐怕只能砍掉更新，而阿里山竹林面積逾8成是承租國有林班地、約6000公頃，原住民保留地約有500公頃，會由林試所研發健康苗，讓農民知道如何更新，縣府預計6月9日和林務局開產官學會議，探討做示範區可行性。

縣議員武清山說，約7成鄒族原住民靠竹筍維持生計，近年竹子枯死速度很快，嚴重影響部落生計，大家都願意配合更新竹林，但山上找不到種苗，希望林務局、農委會林試所等單位協助研發。

武清山也說，造林獎勵金每公頃20年補助共60萬元，無法靠此維持基本生活。縣長翁章梁答詢說，若農民不種植竹林改為造林，中央應提出更優渥造林獎勵金，希望中央評估農民基本需求，提升山區造林意願。