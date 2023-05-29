2024台灣燈會在台南 主燈以龍年生肖結合永續概念

2024台灣燈會在台南，市府今天在交通部觀光局召開的燈會規畫設計第1次會議上，希望主燈符合永續及環保，結合台南400與台灣400的主軸，以明年生肖「龍」的設計方向辦理，並考量移展與重置成本、便於維運保存等議題，以利市府典藏及保存。

台南市觀旅局代理局長林國華表示，為籌備2024台灣燈會，副市長葉澤山於本月16日及17日率市府觀光旅遊局、文化局、工務局及交通局等工作團隊與交通部觀光局長張錫聰、副局長周廷彰及燈會指導委員，針對雙方燈會規畫進行簡報交流，會後並現勘台南高鐵燈區及安平燈區2個場地，雙方取得共識，交通部觀光局今天召開「2024台灣燈會展場策場規畫案」規畫設計階段第1次會議，討論主燈設計規畫。

市長黃偉哲表示，市府規畫兩大主燈區，包括高鐵燈區及安平燈區，期能融合台南400年歷史文化、現代、未來、綠能科技、傳統與創新等，透過台灣燈會讓全台、全世界看見台南。

林國華說，去年10月11日獲行政院核定取得台灣燈會城市主辦權後，已召開多次會議及場地會勘，針對活動所需的經費節約精算，並積極爭取中央部會經費的挹注，以及啟動企業募款工作，尋求地方產業的支持與合作。

觀光旅遊局表示，除了所規畫的高鐵及安平兩大主燈區外，並將藉此串連台南既有3大知名燈會共同行銷，期許藉由台灣燈會每年海外的行銷力道與知名度，讓國內外的遊客知道台南除了古蹟美食外，每年元宵期間還有最美的龍崎光節空山祭、月津港燈節，以及由民間舉辦的普濟燈會、成功燈會、神農街燈會，與消防史料館祈福燈籠等美麗的燈節可以到訪。

燈會期間也會結合商圈、觀光工廠、觀光遊樂業、古蹟景點、旅行社來規畫優惠與套裝行程，讓遊客多住幾晚，帶動在地食宿遊購行的經濟產值，提升南市國內外能見度。