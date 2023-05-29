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2024台灣燈會主燈 台南盼結合生肖與永續

中央社／ 台南29日電

2024台灣燈會在台南，市府今天在交通部觀光局召開的燈會規劃設計第1次會議上表達主燈朝符合永續及環保，結合台南400與台灣400主軸，以明年生肖「龍」為設計方向。

台南市政府觀光旅遊局代理局長林國華今天透過新聞稿表示，為籌備2024台灣燈會，台南市副市長葉澤山率市府工作團隊，於16日及17日會同交通部觀光局官員及燈會指導委員，針對燈會規劃進行簡報交流，並現勘台南高鐵燈區及安平燈區兩個場地，對市府兩大燈區規劃取得共識。

林國華指出，交通部觀光局於今天正式召開「2024台灣燈會展場策場規劃案」規劃設計階段第1次會議，邀請市府共同參與討論主燈設計規劃。

他說，市府在會中特別表達期主燈朝符合永續及環保，結合台南400與台灣400的主軸，以明年生肖「龍」的設計方向辦理，並考量移展與重置成本、便於維運保存等議題，以利市府典藏及保存。

林國華表示，除了高鐵及安平兩大主燈區，也期許藉由台灣燈會每年海外的行銷力道與知名度，讓國內外遊客知道台南除了古蹟美食，每年元宵期間還有龍崎光節空山祭、月津港燈節，以及由民間舉辦的普濟燈會、成功燈會、神農街燈會，與消防史料館祈福燈籠等美麗的燈節可以到訪。

台南市長黃偉哲也透過新聞稿表示，2024台灣燈會在台南，市府目前規劃設置兩大主燈區，包括高鐵燈區及安平燈區，盼融合台南400年歷史文化、現代、未來、綠能科技、傳統與創新等，透過台灣燈會舉辦，讓全台灣、全世界看見台南。

台灣燈會

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