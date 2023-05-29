縮短救災救護時間 雲林醫消整合生命守護網

雲林縣消防局與台大醫院雲林分院再度攜手合作，啟動醫消聯防計畫，宣示守護雲林到院前嚴重創傷病人的決心，減少意外傷害對縣民的衝擊，共創生命守護網。

雲林縣消防局今天舉辦醫消聯防啟動記者會，雲林縣長張麗善、台大醫院雲林分院院長馬惠明等人出席。

張麗善表示，雲林縣消防局跟台大醫院雲林分院聯手建立醫消聯防救援系統，開啟防災救護的里程碑，最重要的是要在重大災難發生的第一時間，讓醫護能立即支援災區醫療需求，使病人能即時獲得醫療處置。

張麗善說，由台大雲林分院組織醫療團隊，當重大事故發生導致民眾受困，醫療團隊再加上消防局的救護隊及救助隊，盼在黃金救援時間內，讓民眾得到救援，拯救生命。

馬惠明指出，台大醫院雲林分院近年來與雲林縣消防局密切合作，包括高級救護技術員（EMT-P）訓練課程和到院前創傷救命術（PHTLS），並陸續推動創新的救援方案。

馬惠明認為，正因為大家齊心協力，形成綿密區域聯防合作模式，已有許多民眾受益，努力挽回更多因嚴重創傷而破碎的家庭，提升緊急救護量能。