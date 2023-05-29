快訊

瑪娃晚上8點30分發布海警 北台灣明迎雨「這兩天」最接近台灣

起死回生？傳高苑科大獲台鋼盟捐助2.8億 有望成首間躲退場命運私校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市議員要求設立電競場館 黃偉哲：將著手規畫

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市永康區陸軍砲校將遷到關廟，原址將闢創意園區時，市議員朱正軒建議在園區內設置電競場館。圖／擷取畫面
台南市永康區陸軍砲校將遷到關廟，原址將闢創意園區時，市議員朱正軒建議在園區內設置電競場館。圖／擷取畫面

台南市永康區陸軍砲校將遷到關廟，原址將闢創意園區時，市議員朱正軒建議市府參考高雄、韓國的經驗，在此設立電競場館，市長黃偉哲表示，設立電競場館可行，市府會著手規畫。

朱正軒說，砲校遷建基地將成為永康創意園區，但園區內「創意」的元素在哪裡？他要求，現有16公頃的綠廊公園，應該發揮創意、青年等元素，可以設置藝文展演區、寵物友善區、運動空間等，讓更多市民朋友參與。

朱正軒也建議，將電競場館納入永康創意園區，指該處重劃區鄰台南應用科技大學、南台科大、崑山科大，也鄰近成功大學及遠東科大，該些大學都有電競科系或社團，再加上新加坡電競戰隊IMP（impunity esports）選擇進駐台南，結合既有基礎的中山國中、南英商工等各級銜接，培養電競選手及產業經濟，可為城市創造更多創意及青年元素。

他說，韓國的「LOL Park in Seoul」電競場館包含頂級賽事場地，還有複合式咖啡聽、粉絲聚會場地、商城展示區、電競網咖等，市府可參考這些經驗，於永康創意園區內規畫基地，設置台南市的電競主場館。

朱正軒表示，現在將電子競技列為正式比賽已是國際趨勢，包含亞運已列為選辦項目，奧運成為比賽項目同樣指日可待，國內賽事也逐漸成熟，面對新興的單項體育賽事，要求體育局做好規畫及準備。

黃偉哲表示，會著手規畫電競場館事宜，電競是無遠弗屆的，尤其台灣作為電子大國，應該重視這項運動競技與經濟的發展，在永康創意園區設置電競場館，打造青年多元發展的平台，應該是可行。

台南 青年

延伸閱讀

台南將軍海淡廠遇反對聲浪 黃偉哲：站在民意這一邊

台南推「公車無限搭299月票」 31日開賣、6月1日啟用

2女童爬大凍山遭枯樹擊中重傷轉院 南市副市長趕往探視

台南東山林安森林步道翻新啟用 黃偉哲邀大家體驗美景

相關新聞

南市議員要求設立電競場館 黃偉哲：將著手規畫

台南市永康區陸軍砲校將遷到關廟，原址將闢創意園區時，市議員朱正軒建議市府參考高雄、韓國的經驗，在此設立電競場館，市長黃偉...

嘉義市新建焚化爐環評過關 嘉縣議員高舉手拿牌抗議

嘉義市規畫新建綠能發電的焚化爐，日前辦環評公聽會，遭周邊嘉縣水上、中埔鄉民強烈反彈，嘉義縣議員陳柏麟今在議會高舉手拿牌，...

北港扶輪社設百萬空品監測T霸 媽祖醫院門口健康把關

想吸一口好空氣照過來！國際扶輪3470地區雲林北港扶輪社鑑於PM2.5危害健康，想讓大家擁有清新的空氣，最近斥資百萬元，...

雲林消防局與台大醫院雲林分院聯手 搶救受困生命

雲林縣消防局與台大醫院雲林分院攜手合作，今天發表「醫消聯防，幸福永揚-虛實整合新一代救援系統」計畫，當重大創傷受困事件發...

台南火車站古蹟修復訴訟中 議員：迎全運會門面要顧

全國運動會今年10月將在台南登場，市議員許至椿今指台南火車站因修復時工程變更沒提報、毀壞部分古蹟，中央跟廠商正進行訴訟，...

阿里山竹林枯黃、找不到種苗更新 原民盼政府協助育苗

阿里山半片山頭枯黃，鄒族原住民賴以維生的轎篙筍，因簇葉病、生命周期已至，今年大多都已枯死，嚴重影響生計，議員武清山今在議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦