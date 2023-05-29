南市議員要求設立電競場館 黃偉哲：將著手規畫

台南市永康區陸軍砲校將遷到關廟，原址將闢創意園區時，市議員朱正軒建議市府參考高雄、韓國的經驗，在此設立電競場館，市長黃偉哲表示，設立電競場館可行，市府會著手規畫。

朱正軒說，砲校遷建基地將成為永康創意園區，但園區內「創意」的元素在哪裡？他要求，現有16公頃的綠廊公園，應該發揮創意、青年等元素，可以設置藝文展演區、寵物友善區、運動空間等，讓更多市民朋友參與。

朱正軒也建議，將電競場館納入永康創意園區，指該處重劃區鄰台南應用科技大學、南台科大、崑山科大，也鄰近成功大學及遠東科大，該些大學都有電競科系或社團，再加上新加坡電競戰隊IMP（impunity esports）選擇進駐台南，結合既有基礎的中山國中、南英商工等各級銜接，培養電競選手及產業經濟，可為城市創造更多創意及青年元素。

他說，韓國的「LOL Park in Seoul」電競場館包含頂級賽事場地，還有複合式咖啡聽、粉絲聚會場地、商城展示區、電競網咖等，市府可參考這些經驗，於永康創意園區內規畫基地，設置台南市的電競主場館。

朱正軒表示，現在將電子競技列為正式比賽已是國際趨勢，包含亞運已列為選辦項目，奧運成為比賽項目同樣指日可待，國內賽事也逐漸成熟，面對新興的單項體育賽事，要求體育局做好規畫及準備。

黃偉哲表示，會著手規畫電競場館事宜，電競是無遠弗屆的，尤其台灣作為電子大國，應該重視這項運動競技與經濟的發展，在永康創意園區設置電競場館，打造青年多元發展的平台，應該是可行。